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3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

17.11.2018 16:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Неделя предпринимательства. Слово о будущем Беларуси здесь взяли и юные разработчики: свои стартапы представляли ребята из разных уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства

Одним из самых ярких участников форума стал минчанин Данила Елисеев. В 14 он сконструировал 3D-принтер, который по качеству не уступает зарубежным аналогам. И вот спустя 4 года на нынешнем форуме Данила продемонстрировал очередную уникальную новинку. Все подробности – в материале Алены Сыровой.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Данила Елисеев:
Сама модель называется D3D-куб, потому что он собирает в себе четыре модели. Это 3D-принтер, лазерный гравер, ЧПУ-станок, а так же плотер.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Этой восьмой по счету разработке 16-летнего Данилы Елисеева всего неделя. Уникальную мультизадачную конструкцию школьник смастерил специально к нынешней Неделе предпринимательства. Стоит она всего-то 500 долларов – на порядок дешевле зарубежных аналогов, а функционал значительно выше. Например, принтер легко модифицировать, чтобы выполнять гравировку или выжигать по дереву.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Данила Елисеев:
Большинство принтеров будут поставляться как в виде конструктора, так и в собранном виде. То есть если вам нужна выше точность, вы покупаете собранный. Если вы хотите разобраться, как он работает, из чего состоит, вы покупаете конструктор и по инструкции его собираете.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Кстати, три года назад Данила показал один из собственноручно собранных принтеров главе государства. Модель, конечно, была намного проще. Но даже тогда Александр Лукашенко разработку оценил и поинтересовался, сможет ли Данила создавать более мощные модели.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Данила Елисеев:
У нас во Дворце молодежи после встречи с Президентом было закуплено высококлассное оборудование. Есть 3D-принтеры профессиональные, есть ЧПУ-станок. Но после того, как я увидел, что это все занимает почти весь кабинет, я решил сделать компактную версию.

 

3D-печать сегодня широко используют во всех сферах вплоть до медицины. Все чаще такие принтеры покупают и в личных целях.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Данила Елисеев:
Есть люди, которые его уже сейчас готовы купить – со стенда взять принтер и забрать его к себе домой. Некоторые вообще себе такой хотят на Новый год. Условно говоря: у вас есть ребенок, ему понравился какой-то мультик. Вы заходите на тот же Thingiverse и скачиваете того же Пикачу, модель какой-нибудь лисички, роботов. И это все позволят сделать в течение пары часов.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Данила старается делать свои принтеры максимально функциональными и при этом недорогими, соблюдая такой характерный баланс всего белорусского «цена-качество». Со стартовым капиталом очень помогают родители. Некоторые детали в целях экономии печатает на своих же принтерах, плюс скромно не учитывает в стоимости свой умственный ресурс.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Данила Елисеев:
– Это самый базовый 3D-принтер, который может быть, но при этом у него есть все фишки по управлению.
– Сколько он стоит?
– От 150 долларов.
– А средняя цена на рынке самого маленького 3D-принтера?
– От 250, но при этом у него нет всех фишек, которые есть у этого.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Поставить на поток производство принтеров Данила пока не может: нужно пройти сертификацию, а это немалые деньги. Но желающий поддержать юного белорусского разработчика, кажется, нашелся.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Неделя предпринимательства. Слово о будущем Беларуси здесь взяли и юные разработчики: свои стартапы представляли ребята...
 
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