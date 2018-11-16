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3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства
Новости Беларуси. В Минске продолжается Неделя предпринимательства. Слово о будущем Беларуси здесь взяли и юные разработчики: свои стартапы представляли ребята из разных уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из самых ярких участников форума стал минчанин Данила Елисеев. В 14 он сконструировал 3D-принтер, который по качеству не уступает зарубежным аналогам. И вот спустя 4 года на нынешнем форуме Данила продемонстрировал очередную уникальную новинку. Все подробности – в материале Алены Сыровой.
Данила Елисеев:
Этой восьмой по счету разработке 16-летнего
Данила Елисеев:
Кстати, три года назад Данила показал один из собственноручно собранных принтеров главе государства. Модель, конечно, была намного проще. Но даже тогда Александр Лукашенко разработку оценил и поинтересовался, сможет ли Данила создавать более мощные модели.
Данила Елисеев:
3D-печать сегодня широко используют во всех сферах вплоть до медицины. Все чаще такие принтеры покупают и в личных целях.
Данила Елисеев:
Данила старается делать свои принтеры максимально функциональными и при этом недорогими, соблюдая такой характерный баланс всего белорусского «цена-качество». Со стартовым капиталом очень помогают родители. Некоторые детали в целях экономии печатает на своих же принтерах, плюс скромно не учитывает в стоимости свой умственный ресурс.
Данила Елисеев:
Поставить на поток производство принтеров Данила пока не может: нужно пройти сертификацию, а это немалые деньги. Но желающий поддержать юного белорусского разработчика, кажется, нашелся.
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3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства
Новости Беларуси. В Минске продолжается Неделя предпринимательства. Слово о будущем Беларуси здесь взяли и юные разработчики: свои стартапы представляли ребята...
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