ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В воскресенье 18 ноября в Беларуси ожидается до -7 градусов мороза

17.11.2018 15:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Ночью 18 ноября в Беларуси столбик термометра может опуститься до -7°С.  

Как сообщает Белгидромет, ночью на юге страны ожидается переменная облачность, днём на всей территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами слабые туман и гололёд. На отдельных участках дорог гололедица.  

Ночью прогнозируется преимущественно западный ветер, днём – северный, на юге Беларуси – северо-восточный.  

В тёмное время суток вероятность осадков не превышает 5-10% по всей территории республики, кроме Витебска, где эта вероятность составляет 80-90%. Днём мокрый снег и дождь пройдут по всей стране.  

Ночью на юго-восточных территориях Беларуси похолодает до -3… -7°С, а в Минске, Витебске и Гродно ожидается -1...-3°С. Днём в Бресте, Витебске и Могилёве потеплеет до 0… +2°С, в Гомеле будет -1… +1°С, в Минске – +1… +3°С, в Гродно – +2… +4°С.  
Новости по теме

До -13°С ожидается по востоку Беларуси ночью 17 ноября

Новый год в пути. В Минске выпал первый снег

Белорусский пилот посадил самолёт в пелене тумана: видеофакт

Сильный ветер ожидается в Беларуси 12 ноября

Туман и до +9°C ожидаются в Беларуси 11 ноября

В Беларуси на 10 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников Евровидения-2018

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

На прямую линию с зампредом Мингорисполкома 17 ноября обратились более 250 человек

Корзина «Богач», новый гимн и фейерверк: Ивье принимает областные «Дожинки»

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

Все новости
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ночью 18 ноября в Беларуси столбик термометра может опуститься до -7°С.   Как сообщает Белгидромет, ночью на юге страны ожидается переменная...
 
Новости дня
Новости разные
 
У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика