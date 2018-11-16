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Крупный пожар на Московском НПЗ локализован
Новости России. В Москве локализовали крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тушении задействовано более 150 спасателей и около 30 единиц техники. На месте инцидента работает мобильная лаборатория МЧС. Пожару присвоен третий уровень сложности.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют воспламенение одной из двух крекинговых установок завода. Пострадавших в результате пожара нет.
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Новости России. В Москве локализовали крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении задействовано более...
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