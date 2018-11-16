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Крупный пожар на Московском НПЗ локализован

17.11.2018 15:26 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Москве локализовали крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован

В тушении задействовано более 150 спасателей и около 30 единиц техники. На месте инцидента работает мобильная лаборатория МЧС. Пожару присвоен третий уровень сложности.

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован

Предварительной причиной возгорания специалисты называют воспламенение одной из двух крекинговых установок завода. Пострадавших в результате пожара нет.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости России. В Москве локализовали крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении задействовано более...
 
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