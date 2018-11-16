Сегодня ночью состоится самый яркий звездопад осени









Наиболее интенсивная часть звездопада состоится ближе к половине второго ночи. Чтобы насладиться зрелищем в полной мере, астрономы советуют подальше удалиться от городских огней. Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом при условии, что погода безоблачная. «Луна будет находиться в фазе первой четверти и наблюдениям не помешает», - сообщили в Московском планетарии.

Леониды — хвост кометы Темпеля - Туттля, который приближается к земной орбите каждые 33 года. Именно с ними связаны самые грандиозные звездопады. Например, в 1966 году на небе появлялись тысячи метеоров в минуту. Увы, следующий метеоритный дождь такой интенсивности состоится не раньше 2099 года.



