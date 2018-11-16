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Сегодня ночью состоится самый яркий звездопад осени

17.11.2018 17:40 — Разное | Партизан  
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В ночь с 17 на 18 ноября ожидается самый яркий звездопад осени, очевидцами которого могут стать и белорусы. Завораживающее зрелище подарит метеорный поток Леониды, который в эти выходные достигнет своего максимума.



Наиболее интенсивная часть звездопада состоится ближе к половине второго ночи. Чтобы насладиться зрелищем в полной мере, астрономы советуют подальше удалиться от городских огней. Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом при условии, что погода безоблачная. «Луна будет находиться в фазе первой четверти и наблюдениям не помешает», - сообщили в Московском планетарии.
 
 
Леониды — хвост кометы Темпеля - Туттля, который приближается к земной орбите каждые 33 года. Именно с ними связаны самые грандиозные звездопады. Например, в 1966 году на небе появлялись тысячи метеоров в минуту. Увы, следующий метеоритный дождь такой интенсивности состоится не раньше 2099 года.


 
 
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В ночь с 17 на 18 ноября ожидается самый яркий звездопад осени, очевидцами которого могут стать и белорусы. Завораживающее зрелище подарит метеорный поток Леониды,...
 
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