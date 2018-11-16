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Сельчанин подстрелил зайца, а его задержали

17.11.2018 17:21 — Разное | Партизан  
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Милиция задержала гомельчанина, который устроил незаконную охоту на пушного зверя утром 17 ноября в деревне Коровышень Гомельского района.

- Позвонила женщина, в слезах рассказала о том, что неизвестный мужчина с ружьем вышел из зарослей малины со стороны поля и пошел по огороду, стреляя в сторону домов, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. - Сельчанка также сообщила, что один из выстрелов, пролетев мимо нее, попал в стену гаража.

Сразу же на место выбыли ближайшие наряды ГАИ, Департамента охраны, был поднят по тревоге боевой отряд ОМОНа. Вскоре оперативники заметили мужчину, схожего по приметам - в камуфлированной одежде с рюкзаком и ружьем. Задержанным оказался 43-летний безработный гомельчанин.

При себе у мужчины были необходимые документы на право ношения и хранения охотничьего ружья, а также путевка на добычу охотничьего животного. По словам гомельчанина, в субботу он решил воспользоваться возможностью поохотится на зайца. Однако стрелять и находиться с заряженным оружием на расстоянии меньше двухсот метров от крайнего дома населенного пункта категорически запрещено - этого охотник не учел, когда шел из леса в сторону огородов и заметил зайца.


Кстати, зверька гомельчанин все-таки подстрелил. Добычу он забрал, занес в лес, там снял с зайца шкуру и положил тушку в рюкзак, а потом снова вернулся в деревню, где его и задержали. Сейчас проводится проверка, добавил представитель УВД.


 
 
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Милиция задержала гомельчанина, который устроил незаконную охоту на пушного зверя утром 17 ноября в деревне Коровышень Гомельского района.
 
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