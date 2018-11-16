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Меркель признала ошибки Берлина в миграционной политике

17.11.2018 17:13 — Разное | Партизан  
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время посещения города Хемница, где в августе произошли беспорядки из-за убийства местного жителя, признала ошибки в миграционной политике, однако осудила методы протеста радикалов


Ангела Меркель во время посещения Хемница (Фото: Reuters)

Федеральное правительство Германии допустило ошибки в разрешении миграционного кризиса, признала канцлер Ангела Меркель во время посещения города Хемница, где в августе вспыхнули беспорядки, связанные с убийством местного жителя, пишет РБК.

Как сообщает DW, Меркель посетила город и в выступлении перед его жителями заявила, что понимает их. Одной из главных ошибок она назвала то, что правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира «безопасными», что позволило бы сократить приток беженцев.

Канцлер также посетовала, что в бундестаге нет подвижек в решении этого вопроса.

Меркель посетила Хемниц впервые со времени беспорядков в августе и акций протеста в сентябре. Он попыталась объяснить, почему не приехала на встречу с жителями Хемница раньше.

«Мэр Хемница считает, что я опоздала с посещением города. Мы говорили по телефону после 26 августа, она пригласила меня в Хемниц. И я очень много об этом думала — когда же лучше приехать?» — пояснила Меркель (цитата по Еuronews).

МНЕНИЕ

«Потому что, с одной стороны, накануне выборов в бундестаг я видела, сколько противоречий у других вызывает моя персона. С другой стороны, я хотела приехать в Хемниц, но не в тот момент, когда там царила накаленная атмосфера. И даже сегодня я вижу, что мой визит вызывает противоречивые чувства. Но я хотела посетить Хемниц», — сказала Меркель.

Во время визита Меркель в Хемниц прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сот человек. Манифестанты скандировали: «Меркель должна уйти!» и «предатель народа».

Беспорядки и массовые акции протеста начались в Хеминце после убийства местного жителя 26 августа, в котором обвинили мигрантов. Акции протеста против миграционной политики Берлина продолжились в Хемнице в сентябре и октябре.


 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время посещения города Хемница, где в августе произошли беспорядки из-за убийства местного жителя, признала ошибки в...
 
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