Как сообщает Znak.com со ссылкой на официальную страницу музыканта в соцсети «ВКонтакте», набравший около 5,3 млн просмотров на YouTube клип рэпера Хаски на песню «Иуда» оказался заблокирован.





Отмечается, что такое решение видеохостинг принял после обращения государственных органов. При этом причины блокировки клипа не сообщаются.









пишет sobesednik.ru Ранее сам рэпер заявлял, что его концерты в некоторых городах России отменили по требованию прокуратуры, поскольку ведомство посчитало, что в его песнях содержатся призывы к каннибализму, они оскорбляют чувства верующих, пропагандируют нацизм и половой разврат,sobesednik.ru



