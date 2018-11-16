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YouTube запретил набравший 5,3 млн просмотров клип "Иуда" рэпера Хаски

17.11.2018 17:07 — Разное | Партизан  
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YouTube заблокировал клип рэпера Хаски на песню «Иуда» для российских пользователей без объяснения причин.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на официальную страницу музыканта в соцсети «ВКонтакте», набравший около 5,3 млн просмотров на YouTube клип рэпера Хаски на песню «Иуда» оказался заблокирован.

Отмечается, что такое решение видеохостинг принял после обращения государственных органов. При этом причины блокировки клипа не сообщаются.


Ранее сам рэпер заявлял, что его концерты в некоторых городах России отменили по требованию прокуратуры, поскольку ведомство посчитало, что в его песнях содержатся призывы к каннибализму, они оскорбляют чувства верующих, пропагандируют нацизм и половой разврат, пишет sobesednik.ru


 
 
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YouTube заблокировал клип рэпера Хаски на песню «Иуда» для российских пользователей без объяснения причин.
 
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