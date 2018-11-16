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Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария на Балканах

17.11.2018 16:50 — Разное | Партизан  
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Запад пытается снова реализовать украинский сценарий, оказывая давление на страны Балканского полуострова. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете «Сербский телеграф». Перевод опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем», — сказал он.

По его словам, Москва высоко ценит действия «сербских братьев», которые уверенно противостоят этому давлению и сохраняют самостоятельный многовекторный внешнеполитический курс, предполагающий взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены», — отметил министр.

В начале октября сербский лидер Александр Вучич пожаловался президенту России Владимиру Путину на многочисленные провокации, в частности, на севере непризнанной Республики Косово. В конце сентября стало известно, что Вучич привел армию в боевую готовность и рассматривает возможность запросить у Путина военной поддержки по примеру Сирии.

Ситуация на границе с самопровозглашенной республикой обострилась в конце сентября, когда несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию у озера, снабжающего водой гидроэлектростанцию «Газиводе». Она находится на территории Косово, но входит в сербскую энергосистему.


В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград и Москва отказались признать это решение.



 
 
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Запад пытается снова реализовать украинский сценарий, оказывая давление на страны Балканского полуострова. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в...
 
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