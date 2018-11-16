На «Дажынках» в Ивье наградили лучших аграриев Гродненщины

Торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, в Ивьевском центре культуры и досуга открыл председатель облисполкома Владимир Кравцов.





– Участникам сегодняшнего праздника хорошо известно, что легкого хлеба не бывает. Нынешняя уборочная страда также не была исключением. Погода многократно испытывала сельчан на крепость духа, умение оперативно реагировать на вызовы природы. И хотя результаты, на которые мы рассчитывали, достигнуты не во всем, по большому счету аграриям не в чем себя упрекнуть. Вы много и ответственно трудились, чтобы заложить основу хорошего урожая, - подчеркнул Владимир Кравцов.









Хозяйства области намолотили в бункерном весе более 1 миллиона 150 тысячи тонн зерна. Пример как всегда показали признанные авторитеты. В СПК «Свислочь», имени И.П.Сенько, «Прогресс-Вертелишки», «Маяк-Заполье», ПК имени В.И.Кремко урожайность зерновых и зернобобовых культур превысила 65 центнеров с гектара.



Удалось получить хороший урожай рапса. Его валовый сбор в области составил свыше 112 тысяч тонн. Свеклы собрали более 1 миллиона 730 тысяч тонн. Это 36 процентов от всего объема, собранного в стране. Определенный задел на будущий год получен в заготовке кормов.



За девять месяцев нынешнего года производство молока выросло на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 903,7 тысячи тонн. Средний удой от коровы увеличился и достиг 4105 килограммов.



Переработчиками, предприятиями сельхозтехники, комбинатами хлебопродуктов и «Гроднохлебпромом» произведено промышленной продукции на сумму 1,8 миллиарда рублей. Постоянно расширяется география экспорта товаров. В первых трех кварталах этого года предприятиями агропрома экспортировано в КНР товаров на сумму почти в 10 миллионов долларов, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Владимир Кравцов вручил награды районам, достигнувшим самых высоких показателей. Дважды на сцену поднимались председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский и его первый заместитель – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Геннадий Аксамит. Район стал первым в областном соревновании на уборке зерновых и зернобобовых и в отрасли животноводства.













Первое место на заготовке кормов занял Щучинский район. Заслуженную награду принимали председатель райисполкома Сергей Ложечник и исполняющий обязанности первого заместителя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Ольга Наройчик.











Награду за второе место во всех трех номинациях получил Кореличский район. Почетные грамоты принимали председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак и первый заместитель – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Коршун.









С праздником аграриев поздравил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло:

– Та часть каравая, которую Гродненщина принесла стране, говорит о том, что хлеборобы области сработали на высоком уровне. Такие районы, как Гродненский, Кореличский, Щучинский занимают лидирующие позиции в стране. Гродненцы смогли удержать положительную динамику по производству молока и мяса. На 255 новых молочно-товарных фермах, оснащенных современным оборудованием, производится 77 процентов молока - это самый высокий показатель в стране. За 10 месяцев произведено 45 процентов молока сортом экстра. Три года назад этот показатель составлял лишь 24 процента. Видна хорошая динамика.









Слова благодарности за эффективный труд замминистра высказал и в адрес переработчиков. Игорь Брыло вручил почетные грамоты Совета Министров Республики Беларусь главному зоотехнику ГП «Гудогай» Островецкого района Виктору Алекса, директору КСУП «АгроСолы» Сморгонского района Ольге Лукьяненко, директору КСУП «Гирки» Вороновского района Тадеушу Мушинскому, директору ОАО «Демброво» Щучинского района Александру Туля.













Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, поздравляя присутствующих с «Дажынками», отметил:

– Гродненщина – уникальный край. Бережное отношение к природному наследию здесь сочетается с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Славится гродненская земля своими трудовыми инициативами, мастерами, специалистами. Одним из приоритетных направлений является развитие электротранспорта. Это особенно актуально для Гродненщины с учетом географического расположения.









Министр вручил ключи от двух электромобилей, которые закуплены в рамках проекта Программы малых грантов Глобального экологического фонда «Демонстрационный проект по сокращению выбросов парниковых газов на примере Ивьевского района Гродненской области. Они будут переданы районной больнице и центру социального обслуживания населения. Вклад в реализацию проекта внесло также ГПО «Белоруснефть», установив в Ивье зарядную станцию, которая положила начало созданию инфраструктуры для заправки электрического транспорта в районе.









Андрей Худык вручил также награды победителям республиканского смотра-конкурса высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов.













