14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района

Презентацию организовали совместно Ивьевский райисполком и Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Практическое значение нынешнего бизнес-события сложно переоценить. Прежде всего, с точки зрения реального доказательства – предпринимательское сообщество в районных центрах гродненского региона нацелено на развитие и расширение и новых рынков, и экономического потенциала. Что характерно, бизнесменам есть о чем говорить. Бизнес района презентовал свою продукцию, начиная от мебельного производства и заканчивая продуктами бытовой химии.

– В Ивьевском районе нет промышленных гигантов, зато есть предприимчивые люди, которые успешно развивают свой бизнес, – рассказала заместитель председателя Ивьевского райисполкома по вопросам экономического развития Инна Тарасова. – Кто-то только начинает производство, другие уже завоевали свою нишу на рынке. В любом случае они выпускают новую востребованную продукцию, выходят на внешние рынки и, что немаловажно, создают новые рабочие места. 80% коммерческих организаций в районе – частной формы собственности.

Мало кто знает, что известный производитель белорусской косметики «Релуи Бел» делает ее в деревне Трабы. Крем для лица, лак для ногтей, губная помада пользуются спросом у белорусок. При этом 60% продукции совместного предприятия поставляется в Россию, Украину, Казахстан и другие страны.

















Бытовую химию, косметику, парфюмерию и другие товары хозяйственно-бытового назначения производит ООО «Фабрика Ромакс» тоже в Ивьевском районе – в агрогородке Липнишки. Предприятие успешно работает на рынке Беларуси более 10 лет. А предприятие «Юнимал» представило свою посуду из стекла.









Сфера деятельности ООО «ИВЮ» – производственные мощности которого расположены в городском поселке Юратишки, – производство изделий из древесины. Фактически вся продукция идет на экспорт. Экологически чистая упаковка из древесины используется для сельскохозяйственных товаров, грибов, ягод и другой продукции. Деревянные корзинки можно увидеть европейских столицах и крупных городах многих стран с клубникой, мандаринами, виноградом или грибами.





Еще одна компания – ООО «БелБаскитЛид» производит упаковку из осинового и березового шпона: корзинки и чаши для грибов, ягод, овощей и фруктов и других продуктов питания, а также ящики из шпона. Сделана она из натуральных пород древесины – березы и осины, произрастающими в экологически чистом районе Беларуси, не содержит вредных для здоровья человека примесей и химически активных веществ.





Красивые детские кроватки из ольхи презентовало частное предприятие «ЭдВитМаш». Один из ведущих производителей детской мебели в нашей стране только кроваток выпускает больше тысячи в месяц.





ООО «Гронема», расположенное в деревне Сураж, на базе бывшего льнозавода, производит нетканые материалы, которые используются в мебельном производстве, текстильной промышленности и даже в строительстве дорог.









ООО «ЭкоРан Про» – производитель резиновой плитки по запатентованной технологии компании EcoStep. Плитка из резиновой крошки и рулонные резиновые покрытия долговечны и эстетичны. Увидеть их можно на спортивных сооружениях.





Производством экомебели и мебельного щита из лиственных пород древесины – ольхи, дуба и ясеня – занимается деревообрабатывающее предприятие ООО «Росхольц».





А ОО «Неман-пласт» – ведущий разработчик комплектующих для ПИ-труб. Его отличает использование качественного, проверенного сырья, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий. Все это позволило завоевать лидерские позиции на рынке республики. Высокий спрос на комплектующие для ПИ-труб «Неман-пласт».





Финансовая сфера района представлена на выставке филиалами банков «Белагропромбанк», «Беларусбанк» и представительством «Белгосстрах».



