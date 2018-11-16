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14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Презентацию организовали совместно Ивьевский райисполком и Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.  
 
 
Практическое значение нынешнего бизнес-события сложно переоценить. Прежде всего, с точки зрения реального доказательства – предпринимательское сообщество в районных центрах гродненского региона нацелено на развитие и расширение и новых рынков, и экономического потенциала. Что характерно, бизнесменам есть о чем говорить. Бизнес района презентовал свою продукцию, начиная от мебельного производства и заканчивая продуктами бытовой химии. 
 
– В Ивьевском районе нет промышленных гигантов, зато есть предприимчивые люди, которые успешно развивают свой бизнес, – рассказала заместитель председателя Ивьевского райисполкома по вопросам экономического развития Инна Тарасова. – Кто-то только начинает производство, другие уже завоевали свою нишу на рынке. В любом случае они выпускают новую востребованную продукцию, выходят на внешние рынки и, что немаловажно, создают новые рабочие места. 80% коммерческих организаций в районе – частной формы собственности.
 
Мало кто знает, что известный производитель белорусской косметики «Релуи Бел» делает ее в деревне Трабы. Крем для лица, лак для ногтей, губная помада пользуются спросом у белорусок. При этом 60% продукции совместного предприятия поставляется в Россию, Украину, Казахстан и другие страны. 
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
Бытовую химию, косметику, парфюмерию и другие товары хозяйственно-бытового назначения производит  ООО «Фабрика Ромакс» тоже в Ивьевском районе – в агрогородке Липнишки. Предприятие успешно работает на рынке Беларуси более 10 лет. А предприятие «Юнимал»  представило свою посуду из стекла.
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
Сфера деятельности ООО «ИВЮ» – производственные мощности которого расположены в городском поселке Юратишки, – производство изделий из древесины. Фактически вся продукция идет на экспорт. Экологически чистая упаковка из древесины используется для сельскохозяйственных товаров, грибов, ягод и другой продукции. Деревянные корзинки можно увидеть европейских столицах и крупных городах многих стран с клубникой, мандаринами,  виноградом или грибами.  
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
Еще одна компания – ООО «БелБаскитЛид» производит упаковку из осинового и березового шпона: корзинки и чаши для грибов, ягод, овощей и фруктов и других продуктов питания, а также ящики из шпона. Сделана она из натуральных пород древесины – березы и осины, произрастающими в экологически чистом районе Беларуси, не содержит вредных для здоровья человека примесей и химически активных веществ. 
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
Красивые детские кроватки из ольхи презентовало частное предприятие «ЭдВитМаш». Один из ведущих производителей детской мебели в нашей стране только кроваток выпускает больше тысячи в месяц.  
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
ООО «Гронема», расположенное в деревне Сураж, на базе бывшего льнозавода, производит нетканые материалы, которые используются в мебельном производстве, текстильной промышленности и даже в строительстве дорог. 
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
ООО «ЭкоРан Про» – производитель резиновой плитки по запатентованной технологии компании EcoStep. Плитка из резиновой крошки и рулонные резиновые покрытия долговечны и эстетичны. Увидеть их можно на спортивных сооружениях.
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
Производством экомебели и мебельного щита из лиственных пород древесины –  ольхи, дуба и ясеня – занимается деревообрабатывающее предприятие ООО «Росхольц»
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
А ОО «Неман-пласт» – ведущий разработчик комплектующих для ПИ-труб. Его отличает использование качественного, проверенного сырья, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий. Все это позволило завоевать лидерские позиции на рынке республики. Высокий спрос на комплектующие для ПИ-труб «Неман-пласт».
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
Финансовая сфера района представлена на выставке филиалами банков «Белагропромбанк», «Беларусбанк» и представительством «Белгосстрах».
 
14 предприятий представили свою продукцию на выставке экономического потенциала Ивьевского района
 
 
 
 
 
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Презентацию организовали совместно Ивьевский райисполком и Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты
 
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