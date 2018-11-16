Число пропавших без вести в пожарах Калифорнии достигло 1000 человек

Число погибших в результате пожаров, которые продолжают бушевать в Калифорнии, достигло 71 человека, сообщает CBS. Пропавшими без вести числятся 1011 человек.

На севере штата, где бушует пожар Camp, удалось взять под контроль лишь половину возгораний, от огня пострадала территория площадью почти в 60 тысяч га.

На юге Калифорнии близ Лос-Анджелеса в результате пожара Woolsey пострадало 40 тыс. га.

Дым от пожаров достигает и тех районов, где не было зафиксировано возгораний. СМИ отмечают, что в Калифорнии сейчас самый грязный воздух в мире.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на воскресенье 18 ноября в Калифорнии усилится ветер и будет сохраняться низкая влажность. Дожди ожидаются только на следующей неделе. И хотя они помогут пожарным в тушении огня, ливни будут мешать спасателям в поисках останков.

Президент США Дональд Трамп должен прибыть в Северную Калифорнию 17 ноября.