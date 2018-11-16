Эко-вечер «Сохраним природу родного города» собрал школьников в Быховском музее

Энергосбережение, охрана окружающей среды, рациональное природопользование. В современных условиях — задача №1. Причем масштабы у нее мировые.























Более 7 тысяч городов и районов на всей планете, из них более 40 населенных пунктов синеокой — такова география подписантов «Соглашения мэров по климату и энергии» — инициативы Европейского союза.

В числе тех, кто ратует за энергосбережение и бережное отношение к природе — Быхов . Райцентр стал подписантом «Соглашения мэров» еще в 2016 году.

Цель инициативы глобальна — устойчивое энергетическое развитие на местном уровне и принятие мер по смягчению и адаптации к изменению климата. А достижение ее зависит от каждого.

На Быховщине в самом разгаре Дни энергии. Мероприятия экологической направленности проходят повсеместно. Эко-вечер «Сохраним природу родного города! собрал школьников в районном историко-краеведческом музее.

Подростки. Сегодня и от них зависит многое. Быть рачительными хозяевами своего края — таков призыв начальника районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Анфисова.

Правила раздельного сбора твердых бытовых отходов — об этом тоже велась речь на эко-встрече.

Недра, воды, леса, воздух, климат — бережное к ним отношение в руках человека. Справимся с этой задачей — природа щедро отблагодарит богатствами и красотами.

Всего несколько простых советов, которые помогут сделать наш край чище, предложила подрастающему поколению научный работник музея Евгения Федорчук. Больших сил и емких затрат они не потребуют. Скорее, даже позволят сэкономить. Сами судите!

Отказ от пластиковых бутылок и стаканчиков, использование многоразовых сумок вместо полиэтиленовых пакетов, компостирование растительных отходов — все это позволит снизить количество мусора.

Ремонт одежды тоже не даст вещам раньше времени «отправиться» в утиль.

Перезаряжаемые аккумуляторы — отличная альтернатива батарейкам. Первые хоть и стоят дороже, зато дольше прослужат.

Ненужные книги не стоит сразу сдавать в макулатуру. Буккроссинг — хорошее решение для тех, кому литература уже без надобности. Читатели будут вам благодарны!

Сохраняйте природу, улучшайте экологию!

Алеся МУХАЧЕВА.