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БАТЭ без 12 ведущих игроков только в серии пенальти обыграл "Городею" в 1/8 Кубка Беларуси
17 ноября на поле «Борисов-Арены» в матче 1/8 Кубка Беларуси БАТЭ только в послематчевой серии пенальти сумел обыграть «Городею» и выйти в четвертьфинальную стадию турнира.
Отметим, что борисовский клуб играл не основным составом.
БАТЭ — ФК «Городея» — 0:0 (4:2)
17 ноября. Борисов. «Борисов-Арена».
БАТЭ: Чичкан, Волков, Симович, Филипенко, Филипович, Яблонский (к), Немирко, Мукам, Березкин, Ермакович, Кизито.
ФК «Городея»: Довгялло, Назаренко, Шестиловский, Павлючек, Позняк, Башилов, Тихоновский, Игнатенко, Лебедев (к), Пушняков, Дубаич.
Предупреждения: Позняк (27), Тихоновский (44), Мукам (101), Филипенко (120).
Тренерскому штабу БАТЭ пришлось сильно поломать голову, чтобы собрать на кубковый матч против «Городеи» более-менее боеспособную банду. Напомним, что 10 ведущих игроков команды были вызваны в сборную Беларуси, а также два легионера в свои национальные команды.
Алексею Баге пришлось вызывать из дубля более-менее перспективных бойцов, например, сына предыдущего главного тренера Александра Ермаковича Кирилла.
С первых минут на поле были темнокожие легионеры БАТЭ Кизито и Мукам, набирающий форму после травмы и продливший контракт с клубом Симович, герой «золотого» матча Березкин. Евгений Яблонский вышел с капитанском повязкой.
«Городея» вышла сильнейшим составом, которым в чемпионате Беларуси в первом круге обыграла БАТЭ, а во втором на «Борисов-Арене» чуть было не сыграла вничью, отыгравшись с 0:2.
Первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяев поля, но по-настоящему опасных моментов создано не было. «Сахарные» старались играть больше на контратаках, но защита БАТЭ в лице опытных Филипенко и Филиповича без труда справлялась с попытками противника обострить игру.
Второй тайм начался с энергичных атак команд, которые обменивались острыми выпадами. На 65-й минуте Ермаковича сменил Гордейчук, который долго восстанавливался после травмы и, вероятно, не до конца еще залечился. Но это не помогло. Во втором тайме гости даже больше нанесли ударов в створ ворот борисовчан.
А на 79-й и 87-й минуте и вовсе могли открыть счет, будь удар Лебедева и Усени точнее.
В серии послематчевых пенальти голкипер БАТЭ Антон Чичкан отразил один удар, выведя свою команду в четвертьфинал турнира. Хозяева реализовали все попытки, а футболист «Городеи» Игнатенко промахнулся, исполняя последний одиннадцатиметровый.
Напомним, что в предыдущем раунде Кубка Беларуси
Таким образом, в
Матчи пройдут в середине марта 2019 года. На этой стадии турнира команды играют два матча — дома и на выезде.
Брестское «Динамо», которое два последних года становилось
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Антон Чичкан отразил пенальти.
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