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БАТЭ без 12 ведущих игроков только в серии пенальти обыграл "Городею" в 1/8 Кубка Беларуси

17.11.2018 18:38 — Разное | Tut.by  
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17 ноября на поле «Борисов-Арены» в матче 1/8 Кубка Беларуси БАТЭ только в послематчевой серии пенальти сумел обыграть «Городею» и выйти в четвертьфинальную стадию турнира.

Отметим, что борисовский клуб играл не основным составом.

БАТЭ — ФК «Городея» — 0:0 (4:2)

17 ноября. Борисов. «Борисов-Арена».

БАТЭ: Чичкан, Волков, Симович, Филипенко, Филипович, Яблонский (к), Немирко, Мукам, Березкин, Ермакович, Кизито.

ФК «Городея»: Довгялло, Назаренко, Шестиловский, Павлючек, Позняк, Башилов, Тихоновский, Игнатенко, Лебедев (к), Пушняков, Дубаич.

Предупреждения: Позняк (27), Тихоновский (44), Мукам (101), Филипенко (120).

Тренерскому штабу БАТЭ пришлось сильно поломать голову, чтобы собрать на кубковый матч против «Городеи» более-менее боеспособную банду. Напомним, что 10 ведущих игроков команды были вызваны в сборную Беларуси, а также два легионера в свои национальные команды.

Алексею Баге пришлось вызывать из дубля более-менее перспективных бойцов, например, сына предыдущего главного тренера Александра Ермаковича Кирилла.
Шанс проявить себя получили игроки основы, которые ранее полировали лавку запасных.

С первых минут на поле были темнокожие легионеры БАТЭ Кизито и Мукам, набирающий форму после травмы и продливший контракт с клубом Симович, герой «золотого» матча Березкин. Евгений Яблонский вышел с капитанском повязкой.

«Городея» вышла сильнейшим составом, которым в чемпионате Беларуси в первом круге обыграла БАТЭ, а во втором на «Борисов-Арене» чуть было не сыграла вничью, отыгравшись с 0:2.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяев поля, но по-настоящему опасных моментов создано не было. «Сахарные» старались играть больше на контратаках, но защита БАТЭ в лице опытных Филипенко и Филиповича без труда справлялась с попытками противника обострить игру.

Второй тайм начался с энергичных атак команд, которые обменивались острыми выпадами. На 65-й минуте Ермаковича сменил Гордейчук, который долго восстанавливался после травмы и, вероятно, не до конца еще залечился. Но это не помогло. Во втором тайме гости даже больше нанесли ударов в створ ворот борисовчан.

А на 79-й и 87-й минуте и вовсе могли открыть счет, будь удар Лебедева и Усени точнее.
В первом дополнительном тайме «сахарные» смотрелись лучше, заставляя даже паниковать оборону борисовчан. Во втором команды совсем раскрылись, играя без центра поля, но счет так и не открыли.

В серии послематчевых пенальти голкипер БАТЭ Антон Чичкан отразил один удар, выведя свою команду в четвертьфинал турнира. Хозяева реализовали все попытки, а футболист «Городеи» Игнатенко промахнулся, исполняя последний одиннадцатиметровый.

Напомним, что в предыдущем раунде Кубка Беларуси БАТЭ только в дополнительное время обыграл клуб первой лиги «Энергетик-БГУ». В том матче состав у борисовчан также был далек от идеального, но все же в нем было больше игроков основы.

Таким образом, в четвертьфинале «Ислочь» сыграет против БАТЭ, минское «Динамо» против «Слуцка», «Шахтер» померяется силами с «Белшиной», а «Витебск» с «Локомотивом» из Гомеля.

Матчи пройдут в середине марта 2019 года. На этой стадии турнира команды играют два матча — дома и на выезде.

Брестское «Динамо», которое два последних года становилось обладателем Кубка Беларуси, в этом розыгрыше в серии послематчевых пенальти уступило «Шахтеру». Свои одиннадцатиметровые удары не реализовали Павел Савицкий и Сергей Кривец.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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