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С 1 января горячая вода для "тунеядцев" подорожает в 5 раз

17.11.2018 17:54 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Власти снова шлют «письма счастья». Мы подсчитали, сколько в новом году заплатит за подогрев воды белорус, не подтвердивший, что он работает.

Первые списки «тунеядцев» должны быть сформированы к 1 декабря. Исполкомы уже начали рассылать письма с предложением доказать свою занятость. Иначе грозит полный тариф за горячую воду. Такое письмо Belsat.eu прислал читатель из Бобруйска.


«Письма счастья» снова начали рассылать «тунеядцам»

В уведомлении подчеркивается: «Комиссия не располагает сведениями о Вашей занятости в экономике». Как пояснила секретарь городской комиссии по координации работы по продвижению занятости населения Бобруйска Людмила Лесковец, письма получат те, кого на сегодняшний день нет в базе тех, кто работает. Органы власти не занимаются выяснением занятости человека. Об этом самостоятельно должен позаботиться каждый, кто найдет в ящике очередной «письмо счастья» от государства. Если же «потенциальный тунеядец» не принесет бумаги в комиссию, то автоматом попадет в «список незанятых в экономике», даже если работает.


Как будут считать коммуналку?

Первым пунктом коммуналки, плата за который для «тунеядцев» возрастет, будет горячая вода. С 1 января она будет рассчитываться по полному тарифу (81,4 рубля за 1 Гкал), который почти в 5 раз выше, чем тот, что субсидируется государством (16,9 рубля за 1 Гкал).

Платить полную стоимость будет только безработный собственник жилья, или иначе – плательщик, тот, чье имя указывается в «жировке».

Если вместе с «тунеядцем» зарегистрированы члены семьи, которые работают, тогда взыскание по 100% расценкам будет частичным. Секретарь бобруйской комиссии по содействию занятости привела пример: в квартире зарегистрированы три человека. Собственник официально нигде не работает, остальные два жильцы – заняты в экономике. За месяц семья использовала девять кубов горячей воды. В этом случае общее количество затраченной на подогрев теплоэнергии будет делиться на три части. Две части будут начисляться по льготному тарифу, и одна – по полному.

«Но механизм еще не отработан», – заметила секретарь комиссии.

То же самое говорят и в расчетно-вычислительных центрах, где насчитывают коммуналку:

«Мы еще ничего точно не знаем, пока не было никаких бумаг. Единственное, что известно – с 1 января горячая вода для неработающих будет по самому высокому тарифу, с осени то же самое будет с отоплением».



За тепло – на 30 долларов больше
Мы решили подсчитать, на сколько же повысится коммуналка для «тунеядцев». Возьмем типичную двухкомнатную квартиру общей площадью 48 квадратных метров в обычной девятиэтажке на три подъезда со средним расходом горячей воды в четыре куба в месяц на человека. Чтобы это количество воды было горячим, потребуется 0,287 Гкал. По льготному тарифу это стоит 4,86 ​​рубля, а по полному – 23,4 рубля.

Отопление по 100% тарифу тунеядцам будут считать только с осени 2019 года. Но если тарифы до того времени не изменятся, то рабочий человек в типичной двухкомнатной квартире будет платить 12,5 рубля в месяц, а по полному – в 60,13 рубля.

Получается, что со следующей осени тунеядец будет платить за коммунальные услуги на 66,17 рубля больше, чем рабочий человек. Это, конечно, если тарифы не изменятся.

Кроме того, с осени следующего года по полному тарифу будет оплачиваться газ при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

 
 
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Мы подсчитали, сколько в новом году заплатит за подогрев воды белорус.
 
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