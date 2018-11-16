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Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой

17.11.2018 17:50 — Разное | UDF  
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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская уехала из России. Телеведущая проводит время в Италии.

На своей странице в Instagram Барановская поделилась фотографиями из заграничной поездки. Практически на всех снимках Юлия позирует одна.

Юлия Барановская буквально влюбилась в Италию. Большинство постов она сопровождает смайликами-сердечками. "Полиньяно-а-Маре 😍😍😍😍😍 Очень красивый итальянский городок ❤" – подписала одну из фотографий телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Поклонники в восторге от снимков Барановской. Большинство оставляют под фото восторженные комментарии, однако не обошлось и без скольких замечаний. Так, один из подписчиков напомнил телеведущей о недавнем скандале с семьей Аллы Пугачевой, в который втянули и Барановскую. "Юля к Галкину что ли укатила?" – написал хейтер. Барановская, которая уже неоднократно говорила, что ее с Максимом Галкиным связывает только работа, оставила комментарий пользователя без ответа.


Как писали "Дни.ру", слухи о том, что Галкин закрутил роман с Барановской, ходят уже не первую неделю. Телеведущая заявила, что вся информация о любовных отношениях с мужем Примадонны – ложь, ничего подобного между ней и юмористом нет. Журналистам удалось связаться с артистом, но тот попросил никогда не звонить с подобными вопросами и продолжил хранить молчание.

Слухи поползли после того, как актер Дмитрий Нагиев опубликовал в своем микроблоге видео, на котором заметно, что Юлия сидит на плечах у Максима. Однако на том видео запечатлены и другие знаменитости, включая самого Нагиева.

 
 
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Юлия Барановская уехала из России. Телеведущая проводит время в Италии.
 
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