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Депутаты Европы попросили Amazon не продавать вещи с советской символикой
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Депутаты Европы решили позаботиться не только о чувствах верующих, но и чувствах жертв советского режима. Чиновники попросили самого богатого человека в мире – генерального директора Amazon Джефа Безоса – перестать продавать товары с советской символикой. Серпом и мотом, например.
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Депутаты Европы решили позаботиться не только о чувствах верующих, но и чувствах жертв советского режима. Чиновники попросили самого богатого человека в мире –...
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