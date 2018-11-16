Депутаты Европы решили позаботиться не только о чувствах верующих, но и чувствах жертв советского режима. Чиновники попросили самого богатого человека в мире – генерального директора Amazon Джефа Безоса – перестать продавать товары с советской символикой. Серпом и мотом, например. Сообщает tjournal.



Обращение депутатов последовало после того, как подобный запрет на продажу вещей советской тематики ввел американский розничный гигант Walmart – его об этом также попросили американские чиновники. Кроме того, европейским депутатам понравилось решение Adidas прекратить продажу одежды с отсылками к СССР.



В обращении к Безосу депутаты отметили, что общее число жертв советского режима оценивается более чем в 60 миллионов человек. «Руководство СССР депортировало более 10 миллионов человек в сибирские лагеря, где они столкнулись с бесчеловечными условиями жизни, принудительным трудом, голодом и физическим насилием. Кровавые действия, террор и бесчеловечность советского режима затронули почти каждую семью в ранее оккупированных странах. Трагические последствия этих действий ощущаются и по сей день», – пишут депутаты в письме. Именно поэтому нужно прекратить продажу товаров с советской символикой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты Европы попросили Amazon не продавать вещи с советской символикой Депутаты Европы решили позаботиться не только о чувствах верующих, но и чувствах жертв советского режима. Чиновники попросили самого богатого человека в мире –...