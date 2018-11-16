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Умер певец Евгений Осин
В Москве умер певец Евгений Осин. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на концертного директора певца Александра Сидоренко. Также о смерти певца сообщил телеканал РЕН ТВ.
По словам директора, Осин умер 17 ноября в своей квартире. Причина смерти певца пока не называется. Артисту было 54 года.
Труп мужчины нашла его сестра, он не выходил на связь в течение суток, сообщают «Известия».
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В Москве умер певец Евгений Осин. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на концертного директора певца Александра Сидоренко. Также о смерти певца сообщил...
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