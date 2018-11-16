Кадр из мультфильма "Маша и Медведь". ©Анимаккорд





Британские СМИ считают, что главная героиня мультсериала подспудно показывает Россию с хорошей стороны.

пишет life.ru . Мультсериал "Маша и Медведь", который обожают дети из многих стран, является мягкой российской пропагандой. Об этом пишет британское издание The Times. Оно приводит соответствующее мнение разных критиков,life.ru .

алованная девочка и медведь как символы России проникают в неокрепший детский разум и отрицательно влияют на него. Профессор Энтони Глиса из Букингемского университета видит у Маши "напористый, неприятный характер". При этом она "слишком решительна, слишком много на себя берёт".





Отдельно собеседников издания смутила серия, где Маша предстаёт в фуражке пограничника. Таким образом Россия демонстрирует "защиту своих границ", полагают в Британии.





В прошлом году в Эстонии "Машу и Медведя" обвинили в ведении гибридной войны.



