ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слишком решительная девочка. "Машу и Медведя" признали российской пропагандой

17.11.2018 19:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Британские СМИ считают, что главная героиня мультсериала подспудно показывает Россию с хорошей стороны.


Кадр из мультфильма "Маша и Медведь". ©Анимаккорд

Британские СМИ считают, что главная героиня мультсериала подспудно показывает Россию с хорошей стороны.
Мультсериал "Маша и Медведь", который обожают дети из многих стран, является мягкой российской пропагандой. Об этом пишет британское издание The Times. Оно приводит соответствующее мнение разных критиков, пишетlife.ru .
 алованная девочка и медведь как символы России проникают в неокрепший детский разум и отрицательно влияют на него. Профессор Энтони Глиса из Букингемского университета видит у Маши "напористый, неприятный характер". При этом она "слишком решительна, слишком много на себя берёт".

Отдельно собеседников издания смутила серия, где Маша предстаёт в фуражке пограничника. Таким образом Россия демонстрирует "защиту своих границ", полагают в Британии.

В прошлом году в Эстонии "Машу и Медведя" обвинили в ведении гибридной войны.


 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские СМИ считают, что главная героиня мультсериала подспудно показывает Россию с хорошей стороны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белавиа ищет игрока World of Tanks на место бортпроводника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика