|
Слишком решительная девочка. "Машу и Медведя" признали российской пропагандой
Британские СМИ считают, что главная героиня мультсериала подспудно показывает Россию с хорошей стороны.
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь". ©Анимаккорд
Британские СМИ считают, что главная героиня мультсериала подспудно показывает Россию с хорошей стороны.
Мультсериал "Маша и Медведь", который обожают дети из многих стран, является мягкой российской пропагандой. Об этом пишет британское издание The Times. Оно приводит соответствующее мнение разных критиков,
алованная девочка и медведь как символы России проникают в неокрепший детский разум и отрицательно влияют на него. Профессор Энтони Глиса из Букингемского университета видит у Маши "напористый, неприятный характер". При этом она "слишком решительна, слишком много на себя берёт".
Отдельно собеседников издания смутила серия, где Маша предстаёт в фуражке пограничника. Таким образом Россия демонстрирует "защиту своих границ", полагают в Британии.
В прошлом году в Эстонии "Машу и Медведя" обвинили в ведении гибридной войны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские СМИ считают, что главная героиня мультсериала подспудно показывает Россию с хорошей стороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)