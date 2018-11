Белавиа ищет игрока World of Tanks на место бортпроводника

Авиакомпании нужен игрок с опытом сражений не менее двух тысяч боев, а также владеющий техникой в ангаре не ниже десятого уровня. И совершенным знанием английского в придачу.

Судя по всему, в рамках совместной компании "Белавиа" и Wargaming на сайте Белавиа было размещено следующее объявление: Авиакомпания «Белавиа» ищет кандидата на должность бортпроводника с хорошим уровнем игры в «World of Tanks». Как это будет сказываться на работе, в ваканчии пока не понятно, обязанности у стюарда обычные: обеспечение безопасности пассажиров в полете; обслуживание пассажиров, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна. И требования к кандидатам обычные.



Кроме пунктов: -Опыт игры в «World of Tanks» — от 2000 боев; -Техника 10-го уровня в ангаре; Кроме того, игрок должен уметь связать несколько слов. Тестовое задание кандидатам такое: составить несколько предложений, используя слова: ведро, гусли, елка, конь, рак, розетка, ромб, сушка, трамвай, чемодан.



Какую именно роль сыграет этот навык в профессиональной карьере соискателя, и как он поможет сделать полет пассажиров более комфортным не уточняется. Конкурс на должность заканчивается до 15 декабря. Ранее "Белавиа" уже сотрудничала с разработчиком игры World of Tanks с компанией Wargaming. Пассажирский Boeing 737-300 разукрасили в черно-оранжевые цвета в стиле "танчиков".