﻿ Белавиа ищет игрока World of Tanks на место бортпроводника. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белавиа ищет игрока World of Tanks на место бортпроводника

17.11.2018 19:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Авиакомпании нужен игрок с опытом сражений не менее двух тысяч боев, а также владеющий техникой в ангаре не ниже десятого уровня. И совершенным знанием английского в придачу.

Белавиа ищет игрока World of Tanks на место бортпроводника
Судя по всему, в рамках совместной компании "Белавиа" и Wargaming на сайте Белавиа было размещено следующее объявление: Авиакомпания «Белавиа» ищет кандидата на должность бортпроводника с хорошим уровнем игры в «World of Tanks». Как это будет сказываться на работе, в ваканчии пока не понятно, обязанности у стюарда обычные: обеспечение безопасности пассажиров в полете; обслуживание пассажиров, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна. И требования к кандидатам обычные.

Кроме пунктов: -Опыт игры в «World of Tanks» — от 2000 боев; -Техника 10-го уровня в ангаре; Кроме того, игрок должен уметь связать несколько слов. Тестовое задание кандидатам такое: составить несколько предложений, используя слова: ведро, гусли, елка, конь, рак, розетка, ромб, сушка, трамвай, чемодан.

Какую именно роль сыграет этот навык в профессиональной карьере соискателя, и как он поможет сделать полет пассажиров более комфортным не уточняется. Конкурс на должность заканчивается до 15 декабря. Ранее "Белавиа" уже сотрудничала с разработчиком игры World of Tanks с компанией Wargaming. Пассажирский Boeing 737-300 разукрасили в черно-оранжевые цвета в стиле "танчиков".
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпании нужен игрок с опытом сражений не менее двух тысяч боев, а также владеющий техникой в ангаре не ниже десятого уровня. И совершенным знанием английского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зарубились на газоне: Неймар взвыл после удара по ногам от Кавани в матче сборных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика