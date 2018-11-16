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Зарубились на газоне: Неймар взвыл после удара по ногам от Кавани в матче сборных
Одноклубники устроили жёсткую зарубу в товарищеском матче, но уругваец утверждает, что всё нормально. В товарищеском матче сборных Бразилии и Уругвая Неймар ощутил себя как на чемпионате мира.
В матчах ЧМ Неймар часто лежал на газоне. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Одноклубники устроили жёсткую зарубу в товарищеском матче, но уругваец утверждает, что всё нормально.
В товарищеском матче сборных Бразилии и Уругвая Неймар ощутил себя как на чемпионате мира. Нападающий снова регулярно получал по ногам, как это случалось в России,
Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу сборной Бразилии. Единственный мяч со спорного пенальти забил Неймар. После игры между Кавани и Неймаром произошла ещё одна горячая стычка, но уругваец утверждает, что это был всего лишь игровой момент.
— Всегда хорошо проводить матчи с таким сильным соперником, как Бразилия, против сильных игроков, таких как Неймар. Никто не любит проигрывать, никто не хочет уступать. Это не товарищеский матч. Поэтому некоторые футболисты расстроились. На поле было горячо, но, когда матч закончился, все успокоились, — заявил Кавани в интервью AFP.
Из-за вспыхнувшего пламени во взаимоотношениях Неймара и Кавани многие болельщики вспомнили конфликт, который случился между игроками в начале сезона в ПСЖ. Тогда уругваец и бразилец не могли поделить обязанности по исполнению штрафных и пенальти.
Ситуация вроде бы устаканилась, но произошедшее в игре Бразилия — Уругвай даёт понять, что взаимные обиды между Неймаром и Кавани ещё остаются.
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Одноклубники устроили жёсткую зарубу в товарищеском матче, но уругваец утверждает, что всё нормально. В товарищеском матче сборных Бразилии и Уругвая Неймар...
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