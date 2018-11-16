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Сотрудники «Аэрофлота» не взяли в самолет в Крым девочку после операции в Минске

17.11.2018 19:06 — Разное | Партизан  
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Многодетную мать с 11-летней дочерью, которой сделали операцию в Минске, сотрудники «Аэрофлота» в Беларуси не пустили в самолет. Менеджеры посчитали, что девочке будет некомфортно.

Сотрудники «Аэрофлота» не взяли в самолет в Крым девочку после операции в Минске

О случае, который произошел в столице нашей страны, редакции «Керчь.ФМ» рассказал возмущенный папа девочки.

«У дочери вальгусная деформация коленных суставов. По рекомендации врача на операцию мы поехали в Минск. Белорусские врачи считаются специалистами в этой области. Операция была назначена на начало сентября. Прошло все достаточно успешно. Вместе с дочерью в белорусской больнице осталась моя жена. А со мной в Крыму остались двое наших детей», – рассказал мужчина.


После того, как девочка прошла послеоперационную реабилитацию, врачи озвучили, что 18 сентября ее назначают на выписку. Поэтому заранее отец девушки связался с офисом «Аэрофлота» и рассказал о ситуации с дочерью. В компании пояснили, что в подобных случаях предусматривается даже доставка людей в самолет. Причем эта услуга бесплатная.

К моменту посадки на борт самолета все шло согласно договоренностям. Мать с дочерью прибыли в аэропорт за 3 часа до вылета. Но вдруг к ним подошел главный менеджер представительства «Аэрофлота» в Минске и заявил, что он не допускает их к полету, так как думает, что девочке будет некомфортно.

История могла бы завершится нормально и без выяснения отношений, если бы сотрудники «Аэрофлота» заранее предупредили о подобном развитие ситуации. А так, уже имея выкупленные билеты на руках, мать с дочерью после операции, фактически без денег, остались один на один в чужой стране.

«Перенести дату вылета Аэрофлот отказался, так как они разбирались с нами 2 часа, звонили к врачу, который сказал, что никаких противопоказаний для полета у дочки нет, потом выясняли с кол-центром, а когда окончательно запретили нам лететь, то сказали, что они перенести вылет самолета не успеют, так как осталось только 5 минут, а этого времени не хватит для оформления документов. Это все, со слов жены, было сказано им с самой доброжелательной улыбкой», – возмущается мужчина.

«К счастью нам доктор разрешил жене и дочери на несколько дней остаться в больнице бесплатно. А я решал вопрос с транспортировкой. Белорусские власти на мое электронный обращение отреагировали и ответили, что они разбираются в ситуации. «Аэрофлот» ничего понятного мне так и не сообщил. В результате я вынужден был оставить своих детей 4,5 и 2,5 летнего возраста в Керчи с бабушкой. А за женой и дочерью уехал в Беларусь на машине. А это расстояние на 4,5 тысячи километров. Ехали мы из Минска аж 3 дня. Но к счастью, дочь достаточно нормально перенесла дорогу.

Теперь, прежде чем где-то полететь самолетом «Аэрофлота», мы хорошо подумаем. Кстати, деньги за билеты, а это около 30 тысяч российских рублей, нам никто не вернул и, похоже, возвращать не собираются», – подытожил житель Крыма.



 
Теги: Минск
 
 
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Многодетную мать с 11-летней дочерью, которой сделали операцию в Минске, сотрудники «Аэрофлота» в Беларуси не пустили в самолет. Менеджеры посчитали, что девочке...
 
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