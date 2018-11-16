Белорусы сбросились на камни для Кревского замка. Их приобрели за один день

Белсат. Но привезти их в Крево можно и самостоятельно. Корреспондент «Белсата» Ольга Чайчиц повезла в Крево камни из Фаниполя, пишет





Журналист Глеб Лободенко призвал самостоятельно привозить камни в Кревский замок, и начал собирать деньги, чтобы заказать автомобили с камнями.

«Вчера люди жертвовали деньги – сегодня камни на верху замковой стены. Понимаете! В чем сила общества! Мы можем мгновенно: вчера собрать деньги, а сегодня с утра 6 тонн камней уже приехали в замок. Так быстро ни один строительный трест не работает», – говорит Лободенко.





Восстанавливать в башне планируют все пять уровней, да накрывать ее керамической черепицей.





Пока же поучаствовать в восстановлении замка, да привезти свои камни может каждый.











