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Белорусы сбросились на камни для Кревского замка. Их приобрели за один день
На реконструкции памятника истории и культуры XIV века закончились камни, а в бюджет реставрации в этом году их приобретение не заложено. Журналист Глеб Лободенко предложил белорусам приобрести камни самостоятельно — это сделали за один день.
Но привезти их в Крево можно и самостоятельно. Корреспондент «Белсата» Ольга Чайчиц повезла в Крево камни из Фаниполя, пишет
Журналист Глеб Лободенко призвал самостоятельно привозить камни в Кревский замок, и начал собирать деньги, чтобы заказать автомобили с камнями.
«Вчера люди жертвовали деньги – сегодня камни на верху замковой стены. Понимаете! В чем сила общества! Мы можем мгновенно: вчера собрать деньги, а сегодня с утра 6 тонн камней уже приехали в замок. Так быстро ни один строительный трест не работает», – говорит Лободенко.
Восстанавливать в башне планируют все пять уровней, да накрывать ее керамической черепицей.
Пока же поучаствовать в восстановлении замка, да привезти свои камни может каждый.
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На реконструкции памятника истории и культуры XIV века закончились камни, а в бюджет реставрации в этом году их приобретение не заложено. Журналист Глеб Лободенко...
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