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Армянская апостольская церковь выступила против предоставления томоса Украине
Армянская апостольская церковь не признает предоставление Украине томоса об автокефалии, заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, сообщает ТАСС.
"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви", – отметил Гарегин II.
Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.
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Армянская апостольская церковь не признает предоставление Украине томоса об автокефалии, заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, сообщает...
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