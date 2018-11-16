Армянская апостольская церковь выступила против предоставления томоса Украине

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви", – отметил Гарегин II.





Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.





По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.