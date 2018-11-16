Выстрелы и травмы: на границе с Украиной внедорожник наехал на пограничника









Как сообщает Госпогранслужба Украины, водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал требование пограничников остановиться и совершил наезд. Один пограничник получил травму голени и пальцев правой ноги.





Пограничник сделали предупредительный выстрел вверх, машина развернулась и направилась в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы. Один военнослужащий наряда выстрелить по колесам внедорожника, но нарушителю удалось скрыться.





Авто разыскивают. Также идет поиск других лиц, вероятно причастных к правонарушению.



