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Выстрелы и травмы: на границе с Украиной внедорожник наехал на пограничника
В Волынской области внедорожник наехал на украинского пограничника при попытке пересечь украинско-белорусскую границу.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал требование пограничников остановиться и совершил наезд. Один пограничник получил травму голени и пальцев правой ноги.
Пограничник сделали предупредительный выстрел вверх, машина развернулась и направилась в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы. Один военнослужащий наряда выстрелить по колесам внедорожника, но нарушителю удалось скрыться.
Авто разыскивают. Также идет поиск других лиц, вероятно причастных к правонарушению.
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В Волынской области внедорожник наехал на украинского пограничника при попытке пересечь украинско-белорусскую границу.
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