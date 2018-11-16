﻿ Александра Герасименя: мои иллюзии о прекрасном этапе материнства жестоко разбились о "Скалы" реальности. 21.by
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Александра Герасименя: мои иллюзии о прекрасном этапе материнства жестоко разбились о "Скалы" реальности

17.11.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя, которая в сентябре родила дочь, поведала о трудностях материнства.



- Быть мамой не легко. Я осознанно готовилась к этому событию, много читала, ходила на курсы, настраивалась морально. Как мне казалось, я готова. Но мои иллюзии о прекрасном этапе материнства жестоко разбились о "Скалы" реальности. Я поняла, что стать мамой не значит быть ею. Одной из "Скал" была диета. 

Никогда в жизни, исключая юношество (и то по дурости), я не сидела на диете. Я ела не много, но что хотела и когда хотела. Сейчас же, сев на жесткую диету и давясь пресными кашами и травяными чаями, мне снились жирный стейк и кофе с шоколадом! За первую неделю я потеряла 5 кг — собственно, почти все, что набрала за беременность. Я глотала слюни и тихо завидовала людям в кафешках — кроме зеленого чая, мне там взять было нечего. 

Второй "Скалой" оказалось отсутствие движения. И в моральном, и в физическом плане. Несколько месяцев нахождения дома, без путешествий, почти всегда одна в четырех стенах без привычного общения и без физической нагрузки... Мне хотелось лезть на стенку и завывать! 

И, наверное, самой сложной для меня "Скалой" оказался сон. Точнее полное его отсутствие. Для меня сон всегда был на первом месте. Даже дикий голод или жажда не могли поднять меня с кровати. Не выспавшись, я была злая и угрюмая. 

Первый месяц я еще держалась. Успевала убраться дома, покушать приготовить, заняться домашними делами. После стало хуже: малышка стала спать меньше, вставать чаще, плакала по ночам. Я валилась с ног уже в 8 вечера, засыпала на ходу и готова была плюхнуться в кровать и моментально отрубиться, но София думала иначе, поднимая меня каждые 15 минут. Я не понимала, чего она хочет, постоянно злилась на Софи. Она чувствовала, начинала нервничать и спать еще хуже. Затем я злилась на себя — из-за того, что злюсь на малышку. Из-за недосыпа и нервов стало пропадать молоко. Я нервничала еще сильнее – и молока становилось еще меньше. Софи стала отказываться от груди. Замкнутый круг... Финиш! А потом мы попали в больницу. Рассказать что было дальше?" — написала Александра в Инстаграм.

 
 
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Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя, которая в сентябре родила дочь, поведала о трудностях материнства.
 
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