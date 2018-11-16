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Папа Римский готов посетить Украину
Он приедет в Украину тогда, когда "сами украинцы скажут, что настало хорошее время для его приезда", сказал апостольный нунций.
Папа Римский Франциск посетит Украину, когда его присутствие будет полезным и когда сами украинцы скажут, что настало хорошее время для его приезда. Об этом сообщил апостольный нунций в Украине архиеписком Клаудио Гуджеротти на пресс-конференции в Киеве.
"Я всегда повторяю, что Папа даже уже завтра приехал бы. Он следит за вами сердечно, читает, смотрит фотографии", - уточнил он.
Также, по словам нунция, Папа всегда говорит: "Я приеду в Украину тогда, когда будет полезно, чтобы я там был, чтобы для кого-то это не стало причиной обеспокоенности, поскольку в Украине уже и так много забот и без меня, поскольку религия должна быть инструментом единства и общения".
19 октября глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском пожаловался на "неканонические действия Константинопольского патриархата" по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви,
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Он приедет в Украину тогда, когда "сами украинцы скажут, что настало хорошее время для его приезда", сказал апостольный нунций.
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