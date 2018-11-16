Папа Римский готов посетить Украину

Папа Римский Франциск посетит Украину, когда его присутствие будет полезным и когда сами украинцы скажут, что настало хорошее время для его приезда. Об этом сообщил апостольный нунций в Украине архиеписком Клаудио Гуджеротти на пресс-конференции в Киеве.





"Я всегда повторяю, что Папа даже уже завтра приехал бы. Он следит за вами сердечно, читает, смотрит фотографии", - уточнил он.





Также, по словам нунция, Папа всегда говорит: "Я приеду в Украину тогда, когда будет полезно, чтобы я там был, чтобы для кого-то это не стало причиной обеспокоенности, поскольку в Украине уже и так много забот и без меня, поскольку религия должна быть инструментом единства и общения".



