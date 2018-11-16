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Две аварии случились в течение часа в одном месте в Каменной Горке
ДТП произошли на ул. Каменногорской днем 17 ноября, сообщили корреспонденту агентства
Как рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Татьяна Рак, около 13:20 водитель автомобиля Nissan двигался по ул. Каменногорской со стороны ул. Лидской в направлении ул. Люцинской. Автолюбитель не обеспечил необходимую безопасную дистанцию движения и совершил наезд на Volkswagen.
Позже в том же направлении ехал Geely. Его водитель, увидев в своей полосе стоявший Volkswagen, который попал в ДТП, начал сдавать назад для объезда. При этом автомобилист не убедился в безопасности своего маневра и въехал в остановившийся позади Suzuki.
Пострадавших нет.
Фото из социальных сетей
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ДТП произошли на ул. Каменногорской днем 17 ноября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ Фрунзенского района.
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