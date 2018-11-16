Белорусские баскетболистки разгромили Эстонию в квалификации Евробаскета-2019

Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала четвертую победу в квалификации Евробаскета-2019.

17 ноября в Таллинне белорусские баскетболистки разгромили команду Эстонии — 113:63 (33:15, 28:26, 24:9, 28:13).



Фото: Белорусская федерация баскетбола

Поздно вечером в нашей отборочной группе «B» пройдет матч Польша — Турция.

Положение команд в группе «В»:

1. Беларусь — 9 (4 победы, 1 поражение)

2. Турция — 8 очков (4 победы в 4 матчах)

3. Польша — 5 (1 победа, 3 поражения)

4. Эстония — 5 (5 поражений).

21 ноября белоруски проведут заключительный матч квалификации Евробаскета-2019 в гостях у команды Турции.

В финальный раунд ЧЕ-2019 выйдут команды занявшие первые места в каждой из 8 отборочных групп и 6 лучших дружин из ставших вторыми в своих квартетах.

Сборная Беларуси в предыдущих матчах квалификации ЧЕ-2019 выиграла в гостях у Польши (70:62), дома у Эстонии (80:63), уступила на своей площадке Турции (54:64) и победила дома Польшу (71:50).