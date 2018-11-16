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Белорусские баскетболистки разгромили Эстонию в квалификации Евробаскета-2019
Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала четвертую победу в квалификации Евробаскета-2019.
17 ноября в Таллинне белорусские баскетболистки разгромили команду Эстонии — 113:63 (33:15, 28:26, 24:9, 28:13).
Поздно вечером в нашей отборочной группе «B» пройдет матч Польша — Турция.
Положение команд в группе «В»:
1. Беларусь — 9 (4 победы, 1 поражение)
2. Турция — 8 очков (4 победы в 4 матчах)
3. Польша — 5 (1 победа, 3 поражения)
4. Эстония — 5 (5 поражений).
21 ноября белоруски проведут заключительный матч квалификации Евробаскета-2019 в гостях у команды Турции.
В финальный раунд ЧЕ-2019 выйдут команды занявшие первые места в каждой из 8 отборочных групп и 6 лучших дружин из ставших вторыми в своих квартетах.
Сборная Беларуси в предыдущих матчах квалификации ЧЕ-2019 выиграла в гостях у Польши (70:62), дома у Эстонии (80:63), уступила на своей площадке Турции (54:64) и победила дома Польшу (71:50).
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Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала четвертую победу в квалификации Евробаскета-2019.
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