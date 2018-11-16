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Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек
Новости России. В Саратовской области автобус столкнулся с грузовым составом: погибли пять человек, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Автобус, который следовал из Саратова в Уральск, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным – столкновения избежать не удалось.
На данный момент все работы по ликвидации последствий ЧП завершены, движение поездов восстановлено.
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Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек
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Новости России. В Саратовской области автобус столкнулся с грузовым составом: погибли пять человек, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в...
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