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Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

17.11.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Саратовской области автобус столкнулся с грузовым составом: погибли пять человек, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Автобус, который следовал из Саратова в Уральск, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным – столкновения избежать не удалось.

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

На данный момент все работы по ликвидации последствий ЧП завершены, движение поездов восстановлено.
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Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

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Теги: Минск
 
 
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Новости России. В Саратовской области автобус столкнулся с грузовым составом: погибли пять человек, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в...
 
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