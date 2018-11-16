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Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

17.11.2018 20:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Традиции японского чаепития в Минске 17 ноября постигали все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Как известно, процесс это долгий и сложный. Ведь для японцев главное – насладиться не столько ароматным напитком, сколько общением. Наш корреспондент Кристина Федорович выпила чашечку чая, соблюдая все японские каноны.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Кристина Федорович, СТВ:
Как говорят в Японии, человек, не выпивший чаю, находится в разладе с вселенной. Поэтому мы решили не нарушать устоявшиеся традиции. Образ готов, дело осталось приготовить чай.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Оказалось, это самая сложная часть. Первым делом подают кайсэки – это своеобразный перекус не сытными, но изысканными блюдами. Так гости настраиваются на позитивный лад. Ведь в целом церемония – символ спокойствия.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Мидори Ямада, профессор, мастер чайной церемонии школы Омотэ Сэнкэ и японской живописи суми-э:
Когда чай готовится, не говорят. Тихо должно быть. Поэтому мастера ничего не говорили.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Главная часть – легкий чай. Заварка не листья и даже не гранулы, а порошок салатового цвета. Секрет яркости – в сушке. Кстати, все инструменты сделаны из бамбука. 20 минут кропотливой работы, и маття готов.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Кристина Федорович:
Чашка (по-японски «тяван») без ручки, потому что ни сахар, ни лимон в традиционный зеленый чай не добавляют. Кстати, у японцев считается дурным тоном налить полную чашу. Если честно, пахнет как сено, а нка вкус похож на наши тыквенные семечки.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

По канонам гость кладет на левую руку шелковый платок, а в другую берет чашу. Важный момент – кивнуть соседу, а уже после отпить из одной чаши, так как это признак единения. Кстати, в Беларуси есть специальный центр, где каждый может научиться всем канонам японского чаепития.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Анастасия Шиф, куратор чайных программ:
В нашем центре можно начать чайный путь, обучение японской чайной церемонии. Данная традиция у нас пять лет.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Мне очень понравилось. Пенка очень хорошая, вкусно. Я старалась получить удовольствие, выполнить все, что сказали, и почувствовать настоящий вкус.

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Японцы точно знают, как намекнуть гостям, что пора расходиться. Обычно хозяин с извинениями покидает дом. Это верный знак, что церемония окончена.
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Традиции японского чаепития в Минске 17 ноября постигали все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как известно, процесс это...
 
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