Умер российский певец Евгений Осин





В Москве умер популярный ранее российский певец Евгений Осин. Известно, что певец страдал от алкоголизма, много пил, потом лечился, но безуспешно.

Как сообщают российские СМИ, Евгений Осин Умер от остановки сердца. Однако до этого он целую неделю был в запое.

Тело певца обнаружила его сестра, которая пришла к брату домой, так как он более суток не выходил на связь. Евгений Осин лежат в коридоре своей квартиры без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть от остановки сердца.

Осину было всего 54 года. Свою карьеру он начинал еще в популярной группе «Браво», а потом начал сольную карьеру, став популярным после исполнения песни «Плачет девушка в автомате».