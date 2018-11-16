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Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)

17.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)


Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)

Но самое большое внимание на фестивале-ярмарке горожане и гости  уделили истинным героям этого прекрасного праздника — механизаторам, животноводам, специалистам и руководителям сельхозпредприятий, которые прошли торжественным шествием по улице города к Дому культуры. Слова восхищения и благодарности аграриям за их ежедневный нелегкий труд выразили председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, председатель Областного Совета депутатов Игорь Жук, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Владимир Хелский, председатели Белорусской федерации профсоюза, областного объединения профсоюзов и областной отраслевой организации и другие руководители областных служб.


Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)

Заслуженные награды получили и наши земляки. Грамоты Совета Министров Республики Беларусь удостоен директор КСУП «Гирки» Тадеуш Мушинский, Грамоты Областного Совета депутатов — животновод по уходу за телятами КСУП «Экспериментальная баз «Погородно» Анна  Ковза. Главному агроному сельхозпредприятия «Мисевичи» Вацлаву Борисевичу выражена Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия.  Профсоюзной награды удостоен главный инженер сельхозпредприятия Станислав Микель. За высокие достижения  в соревновании по производству животноводческой продукции награждена животновод комплекса «Гуденишки» КСУП «Гирки» Ирина Явейшис. Порадуемся очередным победам и тружеников КСУП «Больтишки» — директору Анджею Вилькевичу были вручены сразу два диплома: за первое место в областном соревновании по производству продукции животноводства и за второе место по заготовке кормов. Награды удостоен и ветеран сельскохозяйственного производства Антон Головня, который много лет возглавлял бывший колхоз имени Гагарина.


Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)

И еще одна радостная новость с ивьевского фестиваля-ярмарки:  в конкурсе на «Лучший дожиночный сноп» лучшим признан наш, вороновский сноп!


Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)


Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)


Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)

В завершение торжества председатель Ивьевскгого райисполкома Александр Булак вручил коллеге со Сморгони переходящий вымпел дожинок, которые в 2019 году и пройдут в этом красивом городе.


Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)
Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)

 
Теги: Новости
 
 
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Но самое большое внимание на фестивале-ярмарке горожане и гости  уделили истинным героям этого прекрасного праздника — механизаторам, животноводам, специалистам...
 
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