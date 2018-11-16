Награды лучшим аграриям Гродненщины (Фото)











Но самое большое внимание на фестивале-ярмарке горожане и гости уделили истинным героям этого прекрасного праздника — механизаторам, животноводам, специалистам и руководителям сельхозпредприятий, которые прошли торжественным шествием по улице города к Дому культуры. Слова восхищения и благодарности аграриям за их ежедневный нелегкий труд выразили председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, председатель Областного Совета депутатов Игорь Жук, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Владимир Хелский, председатели Белорусской федерации профсоюза, областного объединения профсоюзов и областной отраслевой организации и другие руководители областных служб.



















Заслуженные награды получили и наши земляки. Грамоты Совета Министров Республики Беларусь удостоен директор КСУП «Гирки» Тадеуш Мушинский, Грамоты Областного Совета депутатов — животновод по уходу за телятами КСУП «Экспериментальная баз «Погородно» Анна Ковза. Главному агроному сельхозпредприятия «Мисевичи» Вацлаву Борисевичу выражена Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Профсоюзной награды удостоен главный инженер сельхозпредприятия Станислав Микель. За высокие достижения в соревновании по производству животноводческой продукции награждена животновод комплекса «Гуденишки» КСУП «Гирки» Ирина Явейшис. Порадуемся очередным победам и тружеников КСУП «Больтишки» — директору Анджею Вилькевичу были вручены сразу два диплома: за первое место в областном соревновании по производству продукции животноводства и за второе место по заготовке кормов. Награды удостоен и ветеран сельскохозяйственного производства Антон Головня, который много лет возглавлял бывший колхоз имени Гагарина.































































И еще одна радостная новость с ивьевского фестиваля-ярмарки: в конкурсе на «Лучший дожиночный сноп» лучшим признан наш, вороновский сноп!



















В завершение торжества председатель Ивьевскгого райисполкома Александр Булак вручил коллеге со Сморгони переходящий вымпел дожинок, которые в 2019 году и пройдут в этом красивом городе.









