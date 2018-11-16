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Победители «Дажынак-2018». Список награжденных

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, к профессиональному празднику аграриев на Гродненщине будут поощрены 305 работников агропромышленного комплекса, в том числе 185 – на областном фестивале-ярмарке и 125 – на районных мероприятиях. 
 
 
 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошло в четверг в Щучинском районном центре культуры и народного творчества. Здесь собрались ветераны труда, делегации из всех трудовых коллективов агропромышленного комплекса и гости. Поздравить аграриев приехали прокурор области Виктор Корзун, почетные граждане города Щучина.
 
Праздничный концерт состоялся в Зельве. Лучшим аграриям района вручены дипломы и грамоты. Была организована фотовыставка, запечатлевшая моменты нелегких будней аграриев, а также пейзажи малой родины. 
 
Большинство же районов провели праздники вчера, накануне областных «Дажынак».
 
Среди районов
На уборке зерновых и зернобобовых культур
1 место – Гродненский район, председатель райисполкома Ян Василевский, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Геннадий Аксамит.
 
2 место – Кореличский район, председатель райисполкома Виктор Шайбак, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Анатолий Коршун.
 
3 место – Берестовицкий район, председатель райисполкома Антон Кулисевич, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Курило.
 
На заготовке травяных кормов
1 место – Щучинский район, председатель райисполкома Сергей Ложечник, исполняющая обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Ольга Наройчик. 
 
2 место – Кореличский район, председатель райисполкома Виктор Шайбак, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Анатолий Коршун.
 
3 место – Сморгонский район, председатель райисполкома Геннадий Хоружик, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Сергей Медзвецкас.
 
В отрасли животноводства
1 место – Гродненский район, председатель райисполкома Ян Василевский, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Геннадий Аксамит.
 
2 место – Кореличский район, председатель райисполкома Виктор Шайбак, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Анатолий Коршун.
 
3 место – Волковысский район, председатель Михаил Ситько, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Дмитрий Захарчук.
 
Победители «Дажынак-2018». Список награжденных
 
Среди сельскохозяйственных организаций
 
На уборке зерновых и зернобобовых культур
1 место – ПК имени В.И.Кремко Гродненского района, председатель Сергей Кремко.
 
2 место – СПК им. И.П.Сенько Гродненского района, председатель Валерий Шумель.
 
3 место – СПК «Свислочь» Гродненского района, председатель Василий Густырь.
 
На заготовке травяных кормов
1 место – ОАО «Демброво» Щучинского района, директор Александр Туля.
 
2 место – КСУП «Больтишки» Вороновского района, директор Анджей Вилькевич.
 
3 место – КСУП «АгроСолы» Сморгонского района, директор Ольга Лукьяненко.
 
На уборке зерновых культур
 
Среди старших комбайнеров и комбайнеров
1 место – старший комбайнер Александр Яровский и комбайнер Виктор Королев, филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Сморгонского района.
 
2 место – старший комбайнер Петр Москвенков, КСУП «Имени Адама Мицкевича» Мостовского района.
 
3 место – старший комбайнер Александр Степанчук и комбайнер Томаш Касперец, филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Зельвенского района.
 
Среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей
1 место – Виталий Янушкевич, старший комбайнер филиала «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Волковысского района.
 
2 место – Иван Носко, старший комбайнер КСУП «Макаровцы» Берестовицкого района.
 
3 место – старший комбайнер Валерий Васильчик и комбайнер Юрий Ковалевский, КСУП «Гервяты» Островецкого района.
 
Победители «Дажынак-2018». Список награжденных
 
Среди водителей на отвозке зерна
1 место – Ян Каспшак, водитель КСУП «Воронецкий» Берестовицкого района.
 
2 место – Валерий Якимович, водитель СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района.
 
3 место – Станислав Солобуда, водитель КСУП «Мисевичи» Вороновского района.
 
Среди молодых водителей на отвозке зерна
1 место – Алексей Бергель, водитель ЗАО «Гудевичи» Мостовского района.
 
2 место – Андрей Цидик, водитель КСУП «Экспериментальная база «Погородно» Вороновского района.
 
3 место – Максим Тихонович, водитель СПК «Негневичи» Кореличского района.
 
Среди операторов зерносушильных установок
1 место – Александр Казакевич, оператор зерносушильной установки ОАО «Принеманский» Новогрудского района.
 
2 место – Сергей Петрикевич, оператор зерносушильной установки СПК «Негневичи» Новогрудского района.
 
3 место – Дмитрий Пузан, оператор зерносушильной установки СПК «Сынковичи» Зельвенского района.
 
Среди главных агрономов
 
В номинации намолот свыше 9 тысяч тонн зерна 
1 место – Андрей Дамуть, главный агроном ОАО «Принеманский» Новогрудского района.
 
2 место – Андрей Козловский, главный агроном СПК «Маяк-Заполье» Кореличского района.
 
В номинации намолот до 9 тысяч тонн зерна
1 место – Сергей Савчик, главный агроном СПК «Свислочь» Гродненского района.
 
2 место – Андрей Климович, главный агроном СПУ «Протасовщина» Щучинского района.
 
Среди главных инженеров
1 место – Олег Оникий, главный инженер СПК «Маяк-Заполье» Кореличского района.
 
2 место – Николай Савчук, главный инженер СПК имени И.П.Сенько Гродненского района.
 
3 место – Василий Шелег, главный инженер СПК «Свислочь» Гродненского района.
 
Среди районных племенных станций и филиалов государственных организаций и районных ветеринарных станций сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на производстве молока и говядины, имеющих свиноводческую отрасль, молочно-товарных ферм, специалистов и работников животноводства
 
Районные племенные станции и филиалы государственных организаций
1 место – «Центр селекции и генетики по Гродненскому району» РУСП «Гродненское племпредприятие», директор Екатерина Михалина.
 
Районные ветеринарные станции
1 место – ГУ «Гродненская районная ветеринарная станция», начальник Сергей Кравцевич.
 
Сельскохозяйственные организации, специализирующиеся на производстве молока и говядины
1 место – КСУП «Больтишки» Вороновского района, директор Анджей Вилькевич.
 
Сельскохозяйственные организации, имеющие свиноводческую отрасль:
1 место – СПК им. И.П. Сенько Гродненского района, председатель Валерий Шумель.
 
Молочно-товарные фермы с численностью не менее 400 коров
1 место – МТК «Бортники» СУП «Ханчицы-Неман» Свислочского района, бригадир Валентина Жабинская.
 
2 место – МТК «Елка» СПК «Сынковичи» Зельвенского района, бригадир Сергей Калейник. 
 
3 место – МТК «Райца» СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района, управляющая Таисия Хорошко. 
 
Победители «Дажынак-2018». Список награжденных
 
Свиноводческие комплексы и фермы с поголовьем свиней не менее 4 тысяч голов 
1 место – свинокомплекс «Луки» ГП «Луки-Агро» Кореличского района, начальник Александр Сак. 
 
Животноводческие комплексы и фермы по производству говядины с поголовьем не менее 2 тысяч голов
1 место – комплекс Ярнево СПК «Сынковичи» Зельвенского района, бригадир Татьяна Кочан. 
 
Птицефабрики яичного направления
1 место – ОАО «Щучинская птицефабрика» Щучинского района, директор Сергей Довгун. 
 
Птицефабрики мясного направления
1 место – филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Гродненского района, директор Юрий Севко.
 
Главные зоотехники 
1 место – Леонид Володько, ПУП «Крево» Сморгонского района.
 
Главные ветврачи
1 место – Владимир Данильчик, ОАО «Акр-Агро» Свислочского района.
 
Зоотехники-селекционеры сельскохозяйственных организаций
1 место – Нина Драгун, филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского района.
 
Победители «Дажынак-2018». Список награжденных
 
Техники по искусственному осеменению скота
1 место – Дмитрий Рогач, КУП «Сморгонская райплемстанция» Сморгонского района.
 
Операторы по обслуживанию свиноматок с поросятами
1 место – Ирина Еч, свинокомплекс «Андреевцы» УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Сморгонского района.
 
Операторы по откорму свиней
1 место – Татьяна Сенкевич, свинокомплекс «Андреевцы» УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Сморгонского района.
 
Операторы по выращиванию поросят-отъемышей
1 место – Евгения Стасюкевич свинокомплекс «Хоневичи» ОАО «Хоневичи» Свислочского района.
 
Операторы птицеводства по выращиванию бройлеров
1 место – Татьяна Олисова, филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Гродненского района.
 
Операторы птицеводства по обслуживанию кур-несушек
1 место – Людмила Кунец, ОАО «Берестовицкая птицефабрика» Берестовицкого района.
 
Операторы машинного доения коров молочных комплексов, работающих в доильных залах в составе звеньев
1 место – Елена Борель, Нина Смактунович, Валентина Гургун, МТК «Бортники» СУП «Ханчицы-Неман» Свислочского района.
 
Операторы машинного доения коров молочных комплексов, работающих на доильных установках «Молокопровод»
1 место – Светлана Коханюк, МТФ «Рогачи» СПК им. Деньщикова Гродненского района.
 
Операторы по выращиванию (откорму) молодняка крупного рогатого скота
1 место – Ирина Явейшис, комплекс «Гуденишки» КСУП «Гирки» Вороновского района.
 
 
 
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Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, к профессиональному празднику аграриев на Гродненщине будут поощрены 305 работников...
 
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