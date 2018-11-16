Победители «Дажынак-2018». Список награжденных

Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, к профессиональному празднику аграриев на Гродненщине будут поощрены 305 работников агропромышленного комплекса, в том числе 185 – на областном фестивале-ярмарке и 125 – на районных мероприятиях.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошло в четверг в Щучинском районном центре культуры и народного творчества. Здесь собрались ветераны труда, делегации из всех трудовых коллективов агропромышленного комплекса и гости. Поздравить аграриев приехали прокурор области Виктор Корзун, почетные граждане города Щучина.

Праздничный концерт состоялся в Зельве. Лучшим аграриям района вручены дипломы и грамоты. Была организована фотовыставка, запечатлевшая моменты нелегких будней аграриев, а также пейзажи малой родины.

Большинство же районов провели праздники вчера, накануне областных «Дажынак».