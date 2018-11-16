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На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин

17.11.2018 20:19 — Разное | СТВ  
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Новости России. 17 ноября в Москве на 55 году жизни умер российский певец Евгений Осин.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «РЕН ТВ», ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал, что у Осина серьёзные проблемы с почками, руками и ногами.  

На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин
Фото: facebook.com/pg/Евгений-Осин-официальное-сообщество

Известность Осину принесли композиции «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Попутчица».  

Российский шоубизнес скорбит о смерти певца. В соцсетях поклонники его творчества с грустью вспоминают хиты Евгения, а артисты говорят прощальные слова.  

«Покойся с миром, музыкант», – написала Наталья Штурм  

Евгений родился 4 октября 1964 года в Москве. Музыкой он увлёкся в 14 лет, начав играть на барабанах. В 22 года Осин основал группу «Ночной колпак», которая позже стала называться «Кекс». Далее музыкант побывал в составе ещё нескольких коллективов. В 1990-ых Евгений гастролировал по России и за её пределами.  

Согласно некоторым данным, артист страдал от алкогольной зависимости.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости России. 17 ноября в Москве на 55 году жизни умер российский певец Евгений Осин.   Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «РЕН ТВ», ранее продюсер группы...
 
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