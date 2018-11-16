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«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»
Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов: областные «Дожинки» принимает город Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В шествии приняли участие аграрии со всех районов. Процессия растянулась на сотни метров. У каждого хозяйства свои герои жатвы и символ «Дожинок» (богато украшенный каравай).
К празднику преобразился и сам город Ивье – открылись важные социальные объекты. А буквально несколько часов назад в городе появился Сквер влюбленных и аллея скульптур.
По традиции не обошлось без подарков от гостей: два новых электромобиля получили Ивьевская районная больница и центр социального обслуживания.
Настроение отличное, праздник отличный. По нашим лицам, наверное, видно, что организаторы очень постарались. Огромное спасибо всем от руководства района для всех, кто тут участвует.
Аграрии Гродненской области показали достойный результат, несмотря на капризы погоды. В области намолочено свыше миллиона тонн зерна, зернобобовых и кукурузы. Регион – традиционный лидер по урожайности сахарной свеклы. В эти минуты праздник в Ивье продолжается. Завершатся народные гулянья фейерверком.
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Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов: областные «Дожинки» принимает город Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В шествии приняли участие...
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