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Умер певец Евгений Осин
Фото: ТАСС / Михаил Фомичев
Труп артиста нашла его сестра Альбина. Перед этим он сутки не выходил на связь.
Причина смерти музыканта не известна.
Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.
В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удается. У певца начинаются проблемы с алкоголем.
Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поделился опасениями по поводу состояния Осина. По его словам, у музыканта отказывают почки, ноги и гниет рука, которую он повредил в ДТП в мае 2018 года.
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Российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет.
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