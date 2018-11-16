Умер певец Евгений Осин



Фото: ТАСС / Михаил Фомичев

Труп артиста нашла его сестра Альбина. Перед этим он сутки не выходил на связь.Причина смерти музыканта не известна.родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удается. У певца начинаются проблемы с алкоголем.Ранее продюсер группы «Ласковый май»поделился опасениями по поводу состояния Осина. По его словам, у музыканта отказывают почки, ноги и гниет рука, которую он повредил в ДТП в мае 2018 года.