В воскресенье в Беларуси вспомнят жертв ДТП

пише т tut.by В этот день во многих церквях и костелах состоятся поминальные службы по погибшим с участием родственников и службы о здравии всех участников дорожного движения,т tut.by









За четыре последних года (без учета 2018-го) произошло порядка 1800 аварий, в которых погибло около 2400 человек. Не все ДТП находят отражение в сводках — в некоторых случаях люди умирают уже в больнице. В среднем в день происходит пять-шесть таких аварий, без учета тех ДТП, в которых повреждения получают только авто. Самым аварийным считается период с августа по декабрь.



