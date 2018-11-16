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В воскресенье в Беларуси вспомнят жертв ДТП
В воскресенье, 18 ноября, в Беларуси вспомнят жертв ДТП. Каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Такое решение было принято Генассамблеей ООН в 2005 году.
В этот день во многих церквях и костелах состоятся поминальные службы по погибшим с участием родственников и службы о здравии всех участников дорожного движения,
За четыре последних года (без учета 2018-го) произошло порядка 1800 аварий, в которых погибло около 2400 человек. Не все ДТП находят отражение в сводках — в некоторых случаях люди умирают уже в больнице. В среднем в день происходит пять-шесть таких аварий, без учета тех ДТП, в которых повреждения получают только авто. Самым аварийным считается период с августа по декабрь.
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В воскресенье, 18 ноября, в Беларуси вспомнят жертв ДТП. Каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий....
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