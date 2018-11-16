NATO перекинуло к границе с Беларусью 17 500 солдат – и вот почему

belsat.eu «Анаконда» – национальные учения регионального масштаба. В течение двух недель 12,5 тысяч солдат из 10 стран NATO практиковались на польских полигонах, еще пять тысяч солдат – в странах Балтии. Особую антитеррористическую операцию отработали непосредственно в бассейне Балтийского моря, пишет сайт

Организаторы говорят, что главная цель маневров – «полезный и реалистичный тренинг» и проверка готовности к полномасштабной объединенной оборонительной операции.





«Анакондой» управляет польский генерал, а контролирует польский министр обороны. Учения необычные не только тем, что они впервые вышли за пределы Польши, но прежде всего тем, что впервые тестируют сыгранность командования вдоль восточного фланга NATO, сформировавшегося в результате реакции Альянса на российскую агрессию против Украины.





«Учения бывают на уровне тактическом, операционном и стратегическом. «Анаконда» проходит на уровне операционном», – уточняет редактор портала «Defence24.pl» Рафал Лесецки.





Величайшая ответственность за успех учений лежит на руководстве фланга – дивизии «Север-Восток» из польского Эльблонга.





«Самое важное – это опыт самого командования и штабов в их работе над анализом какого-то конкретного сценария. Каждые маневры призваны не только научить солдат, но проверить определенные элементы и части реальных оборонных планов», – говорит бывший глава Бюро национальной безопасности Польши.





На практике это означает не только и не столько эффектные учебные бои на полигонах, сколько решение бюрократических проблем.





«В разных странах Евросоюза действуют разные правила перевоза взрывчатых средств и оружия. В связи с этим нужно разного рода согласие. Может быть так, что армия готова к маршу, но будет неделями ждать бумажных формальностей», – говорит бывший вице-министр обороны Польши Януш Онышкевич.





Польша и балтийские страны прекрасно понимают, что их собственные вооруженные силы от России их не защитят, потому и рассчитывают на союзников из NATO – в первую очередь на Соединенные Штаты.





«Литовский интерес – очень простой. Мы хотим, чтобы весь потенциал NATO, который защищает нас здесь, в нашем регионе, был бы способен это делать не только теоретически, но и практически», – говорит Лауринас Касчунас из комитета национальной безопасности литовского Сейма.





Помимо «бумагологии», во время «Анаконды» NATO отрабатывало – впрочем, не первый и, по-видимому, не в последний раз – переброску тысяч солдат под самую белорусскую границу – к короткому, менее чем стокилометровому участку сухопутного коридора между Польшей и Литвой.





Как точно выглядит сценарий нынешней «Анаконды» – неизвестно: военные держат его в тайне. На вопрос, от кого учатся защищаться поляки с союзниками, эксперты отвечают дипломатично.





«Разговор не ведется здесь о том, что это белорусское направление. Это просто место в восточной Польше, именно здесь возможна атака, но не потому, что там Беларусь, а потому, что там Россия», – говорит Рафал Лесецки.





Впрочем, что удивительного было бы в том, если бы NATO готовилась к удару с белорусской стороны? Беларусь сама вынуждает относиться к себе как к потенциальному участнику агрессии. Польские политики вспоминают, что военный союз Беларуси с Россией образовался задолго до расширения NATO на восток – и Варшава тогда не протестовала.









«Когда Беларусь подписала военный договор с Россией, в Польше не было никакого сопротивления: мы ценили право Минска выбирать тот оборонительный союз, который он сочтет соответствующим. Мы ожидали такого отношения со стороны России и ее союзников, если мы хотели войти в NATO, но это право нужно было буквально отвоевать», – вспоминает Януш Онышкевич.





Польша, Литва, Латвия и Эстония морально готовы к тому, что когда-нибудь им снова, возможно, придется отвоевывать буквально также свою территорию – потому и учатся это делать вместе с союзниками.



