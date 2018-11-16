ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NATO перекинуло к границе с Беларусью 17 500 солдат – и вот почему

17.11.2018 20:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Польше и балтийских странах закончился первый, полевой этап крупнейших за этот год в нашем регионе военных учений «Анаконда». В странах Альянса признаются, что тяжелейшие бои происходят не на полигонах. С кем должны побороться западные военные, чтобы просто двинуться с баз – в материале Дениса Дзюбы.

NATO перекинуло к границе с Беларусью 17 500 солдат – и вот почему
фото РИА
«Анаконда» – национальные учения регионального масштаба. В течение двух недель 12,5 тысяч солдат из 10 стран NATO практиковались на польских полигонах, еще пять тысяч солдат – в странах Балтии. Особую антитеррористическую операцию отработали непосредственно в бассейне Балтийского моря, пишет сайт belsat.eu
Организаторы говорят, что главная цель маневров – «полезный и реалистичный тренинг» и проверка готовности к полномасштабной объединенной оборонительной операции.

«Анакондой» управляет польский генерал, а контролирует польский министр обороны. Учения необычные не только тем, что они впервые вышли за пределы Польши, но прежде всего тем, что впервые тестируют сыгранность командования вдоль восточного фланга NATO, сформировавшегося в результате реакции Альянса на российскую агрессию против Украины.

«Учения бывают на уровне тактическом, операционном и стратегическом. «Анаконда» проходит на уровне операционном», – уточняет редактор портала «Defence24.pl» Рафал Лесецки.

Величайшая ответственность за успех учений лежит на руководстве фланга – дивизии «Север-Восток» из польского Эльблонга.

«Самое важное – это опыт самого командования и штабов в их работе над анализом какого-то конкретного сценария. Каждые маневры призваны не только научить солдат, но проверить определенные элементы и части реальных оборонных планов», – говорит бывший глава Бюро национальной безопасности Польши.

На практике это означает не только и не столько эффектные учебные бои на полигонах, сколько решение бюрократических проблем.

«В разных странах Евросоюза действуют разные правила перевоза взрывчатых средств и оружия. В связи с этим нужно разного рода согласие. Может быть так, что армия готова к маршу, но будет неделями ждать бумажных формальностей», – говорит бывший вице-министр обороны Польши Януш Онышкевич.

Польша и балтийские страны прекрасно понимают, что их собственные вооруженные силы от России их не защитят, потому и рассчитывают на союзников из NATO – в первую очередь на Соединенные Штаты.

«Литовский интерес – очень простой. Мы хотим, чтобы весь потенциал NATO, который защищает нас здесь, в нашем регионе, был бы способен это делать не только теоретически, но и практически», – говорит Лауринас Касчунас из комитета национальной безопасности литовского Сейма.

Помимо «бумагологии», во время «Анаконды» NATO отрабатывало – впрочем, не первый и, по-видимому, не в последний раз – переброску тысяч солдат под самую белорусскую границу – к короткому, менее чем стокилометровому участку сухопутного коридора между Польшей и Литвой.

Как точно выглядит сценарий нынешней «Анаконды» – неизвестно: военные держат его в тайне. На вопрос, от кого учатся защищаться поляки с союзниками, эксперты отвечают дипломатично.

«Разговор не ведется здесь о том, что это белорусское направление. Это просто место в восточной Польше, именно здесь возможна атака, но не потому, что там Беларусь, а потому, что там Россия», – говорит Рафал Лесецки.

Впрочем, что удивительного было бы в том, если бы NATO готовилась к удару с белорусской стороны? Беларусь сама вынуждает относиться к себе как к потенциальному участнику агрессии. Польские политики вспоминают, что военный союз Беларуси с Россией образовался задолго до расширения NATO на восток – и Варшава тогда не протестовала.


«Когда Беларусь подписала военный договор с Россией, в Польше не было никакого сопротивления: мы ценили право Минска выбирать тот оборонительный союз, который он сочтет соответствующим. Мы ожидали такого отношения со стороны России и ее союзников, если мы хотели войти в NATO, но это право нужно было буквально отвоевать», – вспоминает Януш Онышкевич.

Польша, Литва, Латвия и Эстония морально готовы к тому, что когда-нибудь им снова, возможно, придется отвоевывать буквально также свою территорию – потому и учатся это делать вместе с союзниками.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше и балтийских странах закончился первый, полевой этап крупнейших за этот год в нашем регионе военных учений «Анаконда». В странах Альянса признаются, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня ночью белорусы смогут увидеть звездопад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика