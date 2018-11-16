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Баскетбол: белоруски разгромили Эстонию в квалификации Евробаскета-2019
Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала четвертую победу в квалификации Евробаскета-2019 и близка к тому, чтобы оформить выход на континентальный форум.
17 ноября в Таллинне белорусские баскетболистки с разницей в 50 очков разгромили команду Эстонии — 113:63 (33:15, 28:26, 24:9, 28:13),
Самой результативной в белорусской дружине стала Виктория Гаспер, заработавшая 25 очков. А Анастасии Веремеенко удался трипл-дабл — 19 очков, 10 подборов, 11 результативных пасов!
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Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала четвертую победу в квалификации Евробаскета-2019 и близка к тому, чтобы оформить выход на континентальный форум.
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