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Застройщиков обяжут делать в домах велопарковки. Но расчет количества мест странный

17.11.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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С начала ноября вступает в силу очень позитивное изменение градостроительных норм, и касается оно велопарковок. Застройщики теперь будут обязаны думать не только о машиноместах, но и о местах для хранения велосипедов. Жаль только, что на каждый дом их планируется катастрофически мало.

С 1 ноября 2018 года вступило в силу изменение градостроительных норм, в котором застройщики обязаны еще на стадии проекта учитывать наличие в многоквартирных жилых домах велопарковок. Правда, расчет здесь не слишком оптимистичный – 1 вело-место на 10 квартир. Такая норма вряд ли покроет все потребности в веломестах жильцов дома, но это однозначно положительная динамика в строительстве.

Онлайн-центр технической и организационной информации по велосипедному движению Беларуси опубликовал дополнение в технический кодекс:

«При проектировании территории новой многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать места для хранения велосипедов, принадлежащих гражданам, из расчета не менее одного места на велопарковке на 10 квартир. Количество мест на велопарковках допускается увеличивать в каждом конкретном случае в соответствии с заданием на проектирование».

– Безусловный плюс, что такая норма появилась, – комментирует изменения в документе председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов.  – Теперь у горожан появится возможность оставить ненадолго велосипед рядом с домом, а не поднимать его в квартиру, чтобы быть уверенным в его сохранности.

При этом, по мнению Павла, такие велопарковки можно будет использовать и в качестве долговременного хранения велосипедов, если использовать для данного транспорта специальный замок и установить камеры видеонаблюдения.


Эксперты Минского велосипедного общества предлагают в будущем увеличить количество вело-мест до 0,8 на каждую квартиру. Эти данные основываются на социологическом опросе, который проводился около года назад. Тогда выяснилось, что на 2 миллиона минчан приходится примерно 800 тысяч взрослых велосипедов и 700 тысяч детских велосипедов и самокатов.


 
 
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С начала ноября вступает в силу очень позитивное изменение градостроительных норм, и касается оно велопарковок. Застройщики теперь будут обязаны думать не только...
 
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