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В Праге демонстрация. Тысячи чехов требуют отставки премьера Бабиша

17.11.2018 20:25 — Разное | Партизан  
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17 ноября Чехия отмечает День борьбы за свободу и демократию и чтит участников студенческих демонстраций 1939 и 1989 года. Однако в этом году тень на торжества бросил политический скандал вокруг премьера Чехии, который не утихает в стране несколько дней.

В Праге демонстрация. Тысячи чехов требуют отставки премьера Бабиша
Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Тысячи чехов принимают участие в демонстрации с требованием отставки премьер-министра из-за скандала с его сыном, о чем мы писали ранее. Этот скандал не утихает уже несколько дней.

С самого утра протестующие выбросили в помойку цветы от премьера Чехии, положенные им к мемориалу на Народном проспекте в центре Праги. Сам премьер после возложения цветов отправился к сыну в Швейцарию.

Утром возле упомянутого мемориала прошла многочисленная демонстрация, на которой прозвучал ряд антиправительственных лозунгов, а политиков, которые прибывали возложить цветы встречали криками "Позор!" и "Отставка!".

Спикер Земана, Иржи Овачек, описал демонстрантов как фашистскую толпу. Председатель Йиржи Посполил выступил против этого заявления . Он написал в твиттере, что не согласен с тем, что демонстранты выбросили цветы в урну и не поддерживает такие методы политического воздействия. Он посоветовал успокоиться и оставить примитивные заявления.

 
 
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17 ноября Чехия отмечает День борьбы за свободу и демократию и чтит участников студенческих демонстраций 1939 и 1989 года. Однако в этом году тень на торжества бросил...
 
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