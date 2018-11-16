В Праге демонстрация. Тысячи чехов требуют отставки премьера Бабиша

Утром возле упомянутого мемориала прошла многочисленная демонстрация, на которой прозвучал ряд антиправительственных лозунгов, а политиков, которые прибывали возложить цветы встречали криками "Позор!" и "Отставка!".





Спикер Земана, Иржи Овачек, описал демонстрантов как фашистскую толпу. Председатель Йиржи Посполил выступил против этого заявления . Он написал в твиттере, что не согласен с тем, что демонстранты выбросили цветы в урну и не поддерживает такие методы политического воздействия. Он посоветовал успокоиться и оставить примитивные заявления.



Об этом сообщает чешское издание Novinky.Тысячи чехов принимают участие в демонстрации с требованием отставки премьер-министра из-за, о чем мы писали ранее. Этот скандал не утихает уже несколько дней.С самого утра протестующие выбросили в помойку цветы от премьера Чехии, положенные им к мемориалу на Народном проспекте в центре Праги. Сам премьер после возложения цветов отправился к сыну в Швейцарию.