22 серебристых клёна посадили на улице Киевской в Бресте

Сотрудники КУП «Брестское спецпредприятие» в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» высадили аллею на улице Киевской. Это участок от пересечения с Пионерской улицей и до облвоенкомата.



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Место для посадки было определено управлением архитектуры и градостроительства – деревья не должны нанести вреда подземным коммуникациям и органично вписываться в городскую среду.



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Для проведения посадки прибыла группа работников коллектива спецпредприятия во главе с главным инженером Юрием Минаковым. Саженцы 22-х серебристых клёнов и инструмент предоставил «Коммунальник», его специалисты следили за правильностью посадки.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60706.php

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Руководство города Бреста предлагает всем, кто любит свой город, принять участие в акции — высадить символические 1000 деревьев. Это может быть аллея в ближайшем парке, улица в родном микрорайоне или двор многоквартирного дома – совершенно неважно, где и какое дерево Вы посадите. Ваше участие – вот, что главное.



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