В Беларуси ввели запрет на продажу пневматики несовершеннолетним

Совет Министров скорректировал Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, а также Положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержденные постановлением правительства от 22 июля 2014 года № 703. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60705.php

Читать полностью в источнике с фото:





В частности, новыми Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним в возрасте до 18 лет пневматических пистолетов, револьверов и винтовок, луков и арбалетов, являющихся конструктивно сходными с оружием изделиями. Урегулированы особенности продажи табачных и пиротехнических изделий бытового назначения.

Также предусмотрены правила доведения до сведения покупателей информации о временном приостановлении работы объектов торговли и общественного питания, уточнены способы представления информации о товарах и ценах на них в зависимости от методов продажи товаров, вида торгового объекта и оборудования.

Предусмотрен также ряд обязанностей продавца. В частности, указывать на ценниках на пищевые продукты информацию о цене за 1 кг или 1 л, продавать покупателю товары по цене, указанной на ценнике, передавать покупателю товары в упакованном виде без взимания платы за потребительскую упаковку, выдавать временные номерные знаки на приобретаемые транспортные средства, обеспечивать бесплатную погрузку приобретенных крупногабаритных непродовольственных товаров или товаров свыше 25 кг на транспортное средство покупателя, находящееся возле торгового объекта или на парковке продавца.

В новой редакции правил исключены нормы, регламентирующие продажу мебели, декоративных растений и продукции цветоводства, дублирующие нормы, предусмотренные в иных актах законодательства, а также требования, относящихся к торгово-технологическому процессу, и не регулирующие отношения между продавцами и покупателями.

В положении о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров и продукции общественного питания уточнен порядок разработки ассортиментного перечня товаров для магазинов с универсальным и смешанным ассортиментом товаров с учетом торговой площади, отведенной соответственно под продовольственные или непродовольственные товары.

Также предусмотрено право субъекта не включать в ассортиментный перечень товаров новые товары на период изучения спроса на них, который не может превышать более 5 месяцев, а также товары, продажа которых в торговом объекте осуществляется исключительно по предварительным заказам и непродовольственные товары, бывшие в употреблении.

Кроме того, расширен перечень случаев, когда ассортиментный перечень товаров не требуется. В частности, в перечень включены торговые объекты, принадлежащие операторам почтовой связи, аптеки, ветеринарные аптеки, специализированные магазины и павильоны по продаже медицинских, ортопедических и оптических изделий, магазины по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства иным способом.

Названные правила и положение в новой редакции утверждены постановлением Совета Министров от 14 ноября 2018 года № 824, которое вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.