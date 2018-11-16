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День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции
Новости Беларуси. Под Минском 17 ноября отмечали День артиллериста – громко, масштабно и почти как в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На поле боя вышли участники военно-исторических клубов Беларуси и России. Импровизированную битву посвятили всем ветеранам и военнослужащим ракетных войск и артиллерии. Увидеть реконструкцию Сталинградской битвы приехали десятки зрителей. Гостям представили также боевую технику и оружие военного времени. А еще каждый желающий мог пострелять из пистолета и винтовки.
Сергей Стариков, реконструктор военно-исторического клуба «Эпоха»:
Я думаю, что для патриотизма и знания истории. Например, КВ-1 – это экипаж Колобанова.
Сергей Цвилик, реконструктор военно-исторического клуба «Эпоха»:
Для гостей праздника также организовали интерактивные зоны и анимационные программы. А в конкурсах можно было проверить свои знания по истории военного дела.
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Новости Беларуси. Под Минском 17 ноября отмечали День артиллериста – громко, масштабно и почти как в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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