ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

17.11.2018 21:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 прибывают в Беларусь. В Национальном аэропорту 17 ноября встречали делегации из Австралии, Сербии, Уэльса и Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

Всего же свое участие в международном музыкальном конкурсе подтвердили 19 государств, и это рекордное количество представителей. Корреспондент Юлия Бешанова одной из первых познакомилась с юными артистами.

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

В Национальном аэропорту Минск сегодня царила праздничная атмосфера. С утра здесь встречали участников детского музыкального конкурса Евровидение-2018. Принимали юных исполнителей как настоящих звезд – в VIP-зале. Первой на белорусскую землю прибыла 12-летняя Джаэль Уэна из Австралии. Импровизированный концерт состоялся буквально сразу, как девочка сошла с трапа. Не остановила даже усталость от перелета длиной почти в сутки.

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

Сегодня многое для участников Евровидения было впервые. И если к теплому приему гости, которые наслышаны о белорусском гостеприимстве, были готовы, то вот снег на гостью из Австралии, где сейчас температура достигает +30ºС, произвел неизгладимое впечатление.

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников детского Евровидения-2018

Беларусь станет хозяйкой европейского музыкального конкурса уже во второй раз. Первый раз мы принимали этот детский песенный форум в 2010 году. Популярное музыкальное шоу пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена». Там сейчас идут последние приготовления.

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

Впереди у участников непростые, но яркие будни. Графики расписаны буквально по минутам. Уже во вторник начнутся репетиции на главной сцене праздника. Евродомом для делегаций станет «Президент-Отель».

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

Юлия Бешанова, СТВ:
Наша страна на европейском празднике музыки соберет число участников из 19 государств – это рекордное количество. Открытие недели Евровидения пройдет уже в понедельник в выставочном комплексе «БелЭкспо». Ожидается, что в церемонии примут участие почти 300 гостей.

Финал конкурса пройдет воскресенье вечером на «Минск-Арене». Беларусь на праздник представит Даниэль Ястремский с песней Time.

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне
Новости по теме

«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников детского Евровидения-2018

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

Ксения Ситник: победительница детского Евровидения спустя 13 лет после триумфа

«Минск-Арена» готовится к детскому «Евровидению»

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне

Премьера на СТВ: песня Даниэля Ястремского «Time», с которой он выступит на детском «Евровидении»

Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018». Конкурсная песня
‡агрузка...
Новости 24 часа

День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

Более 500 студентов и школьников стали лауреатами программы «Таленавита»

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске

«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»

«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников детского Евровидения-2018

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 прибывают в Беларусь. В Национальном аэропорту 17 ноября встречали делегации из Австралии, Сербии, Уэльса и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье в Беларуси вспомнят жертв ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика