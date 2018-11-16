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Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018
Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 прибывают в Беларусь. В Национальном аэропорту 17 ноября встречали делегации из Австралии, Сербии, Уэльса и Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего же свое участие в международном музыкальном конкурсе подтвердили 19 государств, и это рекордное количество представителей. Корреспондент Юлия Бешанова одной из первых познакомилась с юными артистами.
В Национальном аэропорту Минск сегодня царила праздничная атмосфера. С утра здесь встречали участников детского музыкального конкурса Евровидение-2018. Принимали юных исполнителей как настоящих звезд – в VIP-зале. Первой на белорусскую землю прибыла 12-летняя Джаэль Уэна из Австралии. Импровизированный концерт состоялся буквально сразу, как девочка сошла с трапа. Не остановила даже усталость от перелета длиной почти в сутки.
Сегодня многое для участников Евровидения было впервые. И если к теплому приему гости, которые наслышаны о белорусском гостеприимстве, были готовы, то вот снег на гостью из Австралии, где сейчас температура достигает +30ºС, произвел неизгладимое впечатление.
Беларусь станет хозяйкой европейского музыкального конкурса уже во второй раз. Первый раз мы принимали этот детский песенный форум в 2010 году. Популярное музыкальное шоу пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена». Там сейчас идут последние приготовления.
Впереди у участников непростые, но яркие будни. Графики расписаны буквально по минутам. Уже во вторник начнутся репетиции на главной сцене праздника. Евродомом для делегаций станет «Президент-Отель».
Юлия Бешанова, СТВ:
Финал конкурса пройдет воскресенье вечером на «Минск-Арене». Беларусь на праздник представит
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Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018
Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 прибывают в Беларусь. В Национальном аэропорту 17 ноября встречали делегации из Австралии, Сербии, Уэльса и...
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