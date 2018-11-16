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«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

17.11.2018 22:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отметили 17 ноября в Гродненской области. Региональные «Дожинки» прошли в Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы города превратились в один большой гостиный двор с торговыми и ремесленными рядами, культурными, спортивными и развлекательными зонами. По традиции состоялась и церемония чествования лучших аграриев. На празднике побывала корреспондент Галина Буро.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Белорусские костюмы, снопы из колосьев и богатый каравай из муки нового урожая – именно так, ярким шествием, по многолетней традиции белорусы празднуют «Дожинки». Это тот день в календаре агрария, когда с чистой совестью можно отдохнуть от трудной, но все же романтики полей.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

По заслугам и награды: на счету комбайнера Александра Яровского намолот свыше 2000 тонн зерна. Он лучший в Гродненской области.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Александр Яровский, старший комбайнер филиала «Жодишки» Сморгонского комбината хлебопродуктов:
Простоев не было, потому уборка прошла в сжатые сроки и результат был нормальный.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Несмотря на капризы погоды, аграрии Гродненского края показали достойный результат – намолотили больше миллиона тонн зерна, зернобобовых и кукурузы, а по сахарной свекле традиционно лидеры в стране.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Аграрный сектор – это очень важная отрасль экономики Гродненщины. Потому что здесь работает каждый третий, занятый в экономике области. И вклад достаточно серьезный в общую копилку.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

По такому случаю улицы Ивья превратились в один большой карнавал. Капитально обновленный к «Дожинкам» город музыкально и с национальным колоритом принял гостей. От щедрых подворий каждого района – до широкой свадьбы! Новый сквер влюбленных открыли выездной регистрацией пары молодых специалистов: она – медик, он – агроном.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Дмитрий Кутель, житель Ивье:
«Дожинки» – символ процветания, урожая. Поэтому пускай в нашей семье тоже будет процветание, а потом урожай.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

А новенькие электромобили белорусской сборки теперь на службе Ивьевской районной больницы и Центра социального обслуживания. Экологичный и перспективный подарок.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Проекты по снижению загрязнения атмосферного воздуха сегодня осуществляются в Республике Беларусь. И один из таких проектов по программе малых грантов сегодня осуществляется в Ивьевском районе.

Десятки выставок, выездная торговля, развлечения и концерты – все в честь героев этой жатвы. Упорный труд от рассвета до заката, борьба за каждое зернышко – и вот продовольственные закрома на зиму заполнены. Есть, что отпраздновать.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Очень хорошо. Все прекрасно весело, интересно. Заряд энергии на целый год.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Сразу после праздника начнется активная подготовка аграриев к следующему сезону посевной и уборочной. Уже в 2019 году старинный земледельческий обряд «Дожинки» примет Сморгонь.

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

Галина Буро, СТВ:
У «Дожинок» появился свой символ – вот такая стилизованная корзина «Богач». Ее высота три метра. А внутри – зерно с полей всех районов Гродненской области как олицетворение единства труда аграриев, чтобы и в этом году страна была с хлебом.


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Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отметили 17 ноября в Гродненской области. Региональные «Дожинки» прошли в Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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