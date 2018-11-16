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«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона
Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отметили 17 ноября в Гродненской области. Региональные «Дожинки» прошли в Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы города превратились в один большой гостиный двор с торговыми и ремесленными рядами, культурными, спортивными и развлекательными зонами. По традиции состоялась и церемония чествования лучших аграриев. На празднике побывала корреспондент Галина Буро.
Белорусские костюмы, снопы из колосьев и богатый каравай из муки нового урожая – именно так, ярким шествием, по многолетней традиции белорусы празднуют «Дожинки». Это тот день в календаре агрария, когда с чистой совестью можно отдохнуть от трудной, но все же романтики полей.
По заслугам и награды: на счету комбайнера Александра Яровского намолот свыше 2000 тонн зерна. Он лучший в Гродненской области.
Александр Яровский, старший комбайнер филиала «Жодишки» Сморгонского комбината хлебопродуктов:
Несмотря на капризы погоды, аграрии Гродненского края показали достойный результат – намолотили больше миллиона тонн зерна, зернобобовых и кукурузы, а по сахарной свекле традиционно лидеры в стране.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
По такому случаю улицы Ивья превратились в один большой карнавал. Капитально обновленный к «Дожинкам» город музыкально и с национальным колоритом принял гостей. От щедрых подворий каждого района – до широкой свадьбы! Новый сквер влюбленных открыли выездной регистрацией пары молодых специалистов: она – медик, он – агроном.
Дмитрий Кутель, житель Ивье:
А новенькие электромобили белорусской сборки теперь на службе Ивьевской районной больницы и Центра социального обслуживания. Экологичный и перспективный подарок.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Десятки выставок, выездная торговля, развлечения и концерты – все в честь героев этой жатвы. Упорный труд от рассвета до заката, борьба за каждое зернышко – и вот продовольственные закрома на зиму заполнены. Есть, что отпраздновать.
Очень хорошо. Все прекрасно весело, интересно. Заряд энергии на целый год.
Сразу после праздника начнется активная подготовка аграриев к следующему сезону посевной и уборочной. Уже в 2019 году старинный земледельческий обряд «Дожинки» примет Сморгонь.
Галина Буро, СТВ:
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«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона
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Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отметили 17 ноября в Гродненской области. Региональные «Дожинки» прошли в Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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