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День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

17.11.2018 21:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Под Минском 17 ноября отмечали День артиллериста – громко, масштабно и почти как в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

На поле боя вышли участники военно-исторических клубов Беларуси и России. Импровизированную битву посвятили всем ветеранам и военнослужащим ракетных войск и артиллерии. Увидеть реконструкцию Сталинградской битвы приехали десятки зрителей. Гостям представили также боевую технику и оружие военного времени. А еще каждый желающий мог пострелять из пистолета и винтовки.

День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

Сергей Стариков, реконструктор военно-исторического клуба «Эпоха»:
Занимаемся военно-исторической реконструкцией около 18 лет. Причем разные эпохи – и Первая мировая война, и Вторая, наополеоника. Военно-историческая реконструкция сама по себе подразумевает то, что ты должен читать литературу, просматривать хронику и, естественно, общаться между собой.

День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

Я думаю, что для патриотизма и знания истории. Например, КВ-1 – это экипаж Колобанова.

День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

Сергей Цвилик, реконструктор военно-исторического клуба «Эпоха»:
В первую очередь это для памяти людской важно. Показать, как это было, чтобы ни в коем случае такое не повторилось опять. Потому что игра игрой, но за те 15-20 минут, пока это происходит, ты понимаешь, насколько это все было тяжело и ужасно в реальной жизни.

День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

Для гостей праздника также организовали интерактивные зоны и анимационные программы. А в конкурсах можно было проверить свои знания по истории военного дела.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Под Минском 17 ноября отмечали День артиллериста – громко, масштабно и почти как в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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