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Более 500 студентов и школьников стали лауреатами программы «Таленавита»
Новости Беларуси. 17 ноября талантливую молодежь чествовали в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Награды вручили легендарные спортсмены, выдающиеся ученые, представители госорганов и общественных организаций. Ребята также представили свои проекты, предложили свои решения в борьбе с онкозаболеваниями и развитии фармацевтики в стране и мире.
Олег Мосин, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
Участие в мероприятии приняли и зарубежные гости. Артур Таймазов, один из самых титулованных спортсменов и олимпийский чемпион, встретился с ребятами, которые только делают первые шаги к олимпийскому золоту, но уже достойно представляют нашу страну на международных стартах.
Артур Таймазов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:
В национальном проекте приняли участие около 1000 молодых людей со всей страны. В элитарном клубе молодых талантов обещают и дальше искать юных гениев.
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Новости Беларуси. 17 ноября талантливую молодежь чествовали в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Награды вручили легендарные спортсмены,...
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