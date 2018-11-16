|
На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин
Новости России. 17 ноября в Москве на 55 году жизни умер российский певец Евгений Осин.
Как
Известность Осину принесли композиции «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Попутчица».
Российский шоубизнес скорбит о смерти певца. В соцсетях поклонники его творчества с грустью вспоминают хиты Евгения, а артисты говорят прощальные слова.
«Покойся с миром, музыкант», –
Евгений родился 4 октября 1964 года в Москве. Музыкой он увлёкся в 14 лет, начав играть на барабанах. В 22 года Осин основал группу «Ночной колпак», которая позже стала называться «Кекс». Далее музыкант побывал в составе ещё нескольких коллективов. В 1990-ых Евгений гастролировал по России и за её пределами.
Согласно некоторым данным, артист страдал от алкогольной зависимости.
Новости по теме
‡агрузка...
«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона
День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции
Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018
Более 500 студентов и школьников стали лауреатами программы «Таленавита»
Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек
Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ
Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске
«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 17 ноября в Москве на 55 году жизни умер российский певец Евгений Осин. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «РЕН ТВ», ранее продюсер группы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)