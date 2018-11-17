"Из-за недосыпа и нервов стало пропадать молоко". Герасименя рассказала о сложностях материнства

Трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя рассказала на своей странице в Instagram о первых месяцах после рождения дочери.



Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

— Быть мамой не легко. Я осознанно готовилась к этому событию, много читала, ходила на курсы, настраивалась морально. Как мне казалось, я готова. Но мои иллюзии о прекрасном этапе материнства жестоко разбились о «Скалы» реальности. Я поняла, что стать мамой не значит быть ею. Одной из «Скал» была диета.

Никогда в жизни, исключая юношество (и то по дурости), я не сидела на диете. Я ела не много, но что хотела и когда хотела. Сейчас же, сев на жесткую диету и давясь пресными кашами и травяными чаями, мне снились жирный стейк и кофе с шоколадом! За первую неделю я потеряла 5 кг — собственно, почти все, что набрала за беременность. Я глотала слюни и тихо завидовала людям в кафешках — кроме зеленого чая, мне там взять было нечего.

Второй «Скалой» оказалось отсутствие движения. И в моральном, и в физическом плане. Несколько месяцев нахождения дома, без путешествий, почти всегда одна в четырех стенах без привычного общения и без физической нагрузки… Мне хотелось лезть на стенку и завывать!

И, наверное, самой сложной для меня «Скалой» оказался сон. Точнее полное его отсутствие. Для меня сон всегда был на первом месте. Даже дикий голод или жажда не могли поднять меня с кровати. Не выспавшись, я была злая и угрюмая.

Первый месяц я еще держалась. Успевала убраться дома, покушать приготовить, заняться домашними делами. После стало хуже: малышка стала спать меньше, вставать чаще, плакала по ночам. Я валилась с ног уже в 8 вечера, засыпала на ходу и готова была плюхнуться в кровать и моментально отрубиться, но София думала иначе, поднимая меня каждые 15 минут. Я не понимала, чего она хочет, постоянно злилась на Софи. Она чувствовала, начинала нервничать и спать еще хуже. Затем я злилась на себя — из-за того, что злюсь на малышку. Из-за недосыпа и нервов стало пропадать молоко. Я нервничала еще сильнее — и молока становилось еще меньше. Софи стала отказываться от груди. Замкнутый круг… Финиш! А потом мы попали в больницу. Рассказать что было дальше?